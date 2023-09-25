محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص



تحفظ رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم التزييف والتزوير على عدد البصمات التي استخدمت من قبل موظفي إحدى الوزارات الحكومية في الحضور والانصراف من مقار عملهم، حيث تم توقيف عدد من الموظفــــين المستفيدين، إضافـــة إلى موظفين استخدموا بصمـــــات معدة لزملائهــــم لإثبــــات الحضـــور.



وقال مصدر أمني ان معلومات وردت إلى رجال مباحث التزييف عن قيام عدد من الموظفين بتزوير البصمات، وتم تشكيل فرقة للتحري، حيث تبين حقيقة المعلومات ليتم ضبط البصمات في عدد من الأماكن المتفرقة وإحالتها إلى جهات الاختصاص وسيتم الكشف عما إذا كانت هناك عمليات أخرى أقدم موظفون آخرون على عمل البصمات.



وأكد المصدر أنه تم استدعاء الموظفين المعنيين مع المتهمين الثلاثــــة للتحقيــــق معهم، وأنه ستتـــم إحالتهـــم إلى النيابة العامة، لافتا إلى أن هذا النوع من القضايــــا من أخطر قضايــــا تزوير بصمــــة الحضور والانصراف في إحـــــدى الوزارات، وأن التلاعـــــب في البصمة يعتبر سطوا على المال العام، وجريمة اختلاس.



وأردف المصدر ان التحقيقات ستكتمل مع المتهمين ومعرفة الأعداد وتم رفع تقرير بالواقعة.