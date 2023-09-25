‏ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية ظهر أمس يفيد بوقوع حادث سقوط عامل من علو. ‏وأوضحت الإدارة، أن العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز إطفاء الشويخ الصناعي ومركز البحث والإنقاذ إلى موقع البلاغ، وعند وصول الفرق تبين سقوط العامل في بيت المصعد من الدور الأول إلى السرداب، وتم التعامل مع الحادث وإخراج المصاب وتسليمه إلى الطوارئ الطبية.



كما ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية عصر أمس يفيد بوقوع حريق في باص بمنطقة صباح الأحمد السكنية.



‏أوضحت الإدارة أن العمليات المركزية وجهت فرقة إطفاء من مركز الكوت إلى موقع البلاغ وعند وصول الفرقة تبين أن الحريق اندلع في باص نقل، وعلى الفور تمت مكافحة الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات.