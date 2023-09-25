عبدالعزيز الفضلي



استكمالا لجولاته التفقدية لعدد من مدارس وزارة التربية مع بداية انطلاق العام الدراسي، قام وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع صباح أمس بجولة تفقدية لمدارس التربية الخاصة في منطقة حولي، ومنها مدارس التأهيل الفكري والنور والأمل، للالتقاء بأبنائه من ذوي الاحتياجات والاستماع إلى آراء وملاحظات أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية، والاطلاع بشكل مباشر على جاهزية المدارس والاطمئنان على سير العملية التعليمية فيها، والتأكد من توفير الخدمات والاحتياجات اللازمة لهم.



وأكد المانع خلال الجولة، أن الكويت تولي اهتماما كبيرا بأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارهم عنصرا مهما للثروة البشرية، وتسعى بخطى ثابتة لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، وتغطية احتياجاتهم وضمان حقوقهم وتقديم كل أشكال الدعم لهم.



وأضاف: الاهتمام بأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الرعاية التربوية لهم على رأس أولوياتنا في الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أهمية توحيد الجهود لتوفير منظومة تعليمية متميزة تراعي معايير الجودة في تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والتأهيلية والبيئة الصحية والنفسية وفق خطط مدروسة وبرامج خاصة لمساندة الطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات في تحصيلهم العلمي، ورعاية ودعم الموهوبين والمتفوقين منهم، ودمجهم للمشاركة والانخراط كعناصر فاعلة ومنتجة داخل المجتمع تواكب متطلبات العصر.