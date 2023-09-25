شارك طلاب من قسم هندسة البترول لدى الجامعة الأسترالية في النسخة الأولى من مسابقة «كأس الحياد الكربوني» المنظم من قبل الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات تحت شعار «تشكيل مستقبل مستدام بحلول مبتكرة» في مملكة البحرين، وعاد فريق الجامعة إلى الكويت حاصدا المركز الثالث في المسابقة المرموقة.



وتضمن فريق الجامعة الأسترالية كلا من الطالب فيصل البالول والطالب عبدالله الربيع، تحت إشراف د.جان الأشقر أستاذ مساعد في هندسة بترول لدى الجامعة، وأقيمت المسابقة خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر الجاري، حيث جذبت عددا من الخبراء، بالإضافة إلى مشاركين من 15 جامعة بارزة من جامعات دول مجلس التعاون الخليجي.



وتم استحداث كأس الحياد الكربوني من قبل مجلس الشباب التابع للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات بهدف دعم وتطوير جهود الحياد الكربوني وتعزيز العلاقة بين مجال الصناعة الكيميائية والأوساط الأكاديمية، حققت المسابقة في نسختها الأولى نجاحا كبيرا، حيث شارك طلاب الدراسات العليا والجامعية بمشاريع مبتكرة في مجالات علمية متنوعة من مختلف الجامعات المحلية.



وخلال مشاركة الطلاب تم عرض مشروعهم في جلسة وعرض شفهي مدته 10 دقائق أمام لجنة مرموقة تضمنت خبراء، والذين قاموا بتقييم المشروع بشكل نقدي من خلال مناقشات واستفسارات حرصا منهم على تعزيز الروح التنافسية للمشاركين.



وتعليقا على هذا الإنجاز، قال د.جان الأشقر: يسلط هذا الإنجاز الضوء على الجهود البحثية المتفانية التي تبذلها الجامعة الأسترالية لدعم طلابها وحثهم على المشاركة في المبادرات البحثية التي تقودها هيئة التدريس، والتي أسفرت عن نتائج متميزة وجمعت المسابقة بين طلاب العلوم وقادة الصناعة والأكاديميين لتبادل المعرفة وإلهام بعضهم البعض، ويسعدني أن أهنئ طلابنا وجميع المشاركين، وأتمنى لهم مستقبلا ناجحا.