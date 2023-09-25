لاتزال الأسواق السورية تشهد حالة من الغلاء والارتفاع المتسارع بالأسعار، رغم استقرار أسعار صرف الدولار لأكثر من أسبوعين، وهي الحجة التي يسوقها التجار والحكومة لتبرير تلك الارتفاعات.



وقد أرجع عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أسباب ارتفاع أسعار المواد في الأسواق رغم استقرار سعر الصرف إلى عاملين أساسيين: الأول هو ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والكهرباء، والسبب الثاني يتعلق بقلة الاستيراد وانخفاض أعداد مستوردي المواد كافة، نتيجة وجود مشاكل بقوانين الاستيراد كالدور الذي تم إحداثه في منصة تمويل المستوردات، والمطالبة ببيان عن مصدر القطع الأجنبي وما إلى ذلك من شروط.



وقد اعتبر أكريم، حسبما نقلت مواقع سورية، أن القوانين الاقتصادية «صعبة الفهم على أغلبية المستوردين»، معتبرا أن هذه الأسباب كلها تؤدي إلى رفع الأسعار لأن دورة رأس المال بطيئة فهي تتكرر مرتين أو ثلاث مرات بالعام الواحد، في الوقت الذي يجب فيه اتخاذ قوانين ضابطة لتتكرر دورة رأس المال عشر مرات بالسنة.



وتابع «نحن كتجار نطالب بتسهيلات الدفع والائتمان، لأن قوانيننا لا تساعد على العمل بتسهيلات الدفع الخارجية»، لافتا إلى أن عدم الاستقرار الاقتصادي يدفع التجار إلى رفع أسعار السلع المخزنة لديهم في ظل القلة الموجودة أساسا في السلع.



وحول قيام الحكومة برفع الأسعار عند ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار وعدم قيامها بتخفيض الأسعار عند حدوث العكس، أشار أكريم إلى أن الحكومة تخشى أن يكون انخفاض سعر الصرف وهميا وليس حقيقيا، كما أن تخفيض الأسعار من المفروض أن يحصل بعد بيع السلع التي تم شراؤها بتكلفة معينة وشراء سلع جديدة بأسعار مختلفة، إضافة إلى أن قرار رفع الأسعار يصدر بشكل أسرع من قرار التخفيض بسبب عدم استقرار سعر الصرف والتأرجح وعدم وجود ضمان يمنع ارتفاعه لفترة معينة.



يذكر أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية شهد استقرارا ملحوظا خلال الأيام الماضية، حيث حدد المصرف المركزي سعر تصريف الدولار بـ 10900 ليرة، فيما تراوح سعر الصرف بالسوق السوداء في دمشق بحدود 13700، وفي حلب 13800 ليرة سورية للدولار الواحد.



وبينما يترجم الارتفاع في أسعار الصرف ارتفاعا آنيا بالأسعار في السوق، وقرارات سريعة برفع أسعار المواد المدعومة وغير المدعومة من قبل الحكومة، إلا أن انخفاضه أو استقراره لا يعمل بالتأثير ذاته، بل إن التضخم أحيانا يستمر بالنمو حتى رغم ذلك.