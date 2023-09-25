كشفت الفنانة غادة عبدالرازق عن سعادتها بتعليقات الجمهور لها بعد نجاح حكاية «تحت الحزام»، من مسلسل «حدث بالفعل»، كما تحدثت عن صراحتها الشديدة مع الجمهور، قائلة: «صراحتي ساعات كانت مؤذية وأذتني شخصيا»، وقالت: «فيه ناس بتقولي انتي حوت تمثيل، وفيه ناس تقولي انني غول تمثيل، وآخرون يتحدثون عن الشخصية وانني أتقمصها لدرجة انهم يخافون مني، وكل الجمل دي بتخليني أتمسك أكتر بالشيء اللي أنا بحبه».



وعن متابعتها لتعليقات الجمهور دائما، أوضحت غادة، بحسب مجلة «لها»: «بحب أسمع التعليقات، أنا لازم أسمع من جمهوري كل شوية، «أنا بحبك، إنت شاطرة، إنت لسه ممثلة محتفظة بالرونق اللي إنت فيه» لازم أسمع ده، لإني لولا الجمهور بيقولي كده معرفش أكمل»، واستكملت: «الجمهور بيقولي انه بيحب إني صريحة، وساعات صراحتي مؤذية وأذيتني شخصيا».



وعن تعرضها لمشكلات شخصية، ردت: «أنا بني آدمة زي أي حد، وعندها مشاكل زي أي حد، وممكن أمر بأزمة مالية، وأتعب وأروح المستشفى، وممكن أكون قاعدة في البيت عندي حالة اكتئاب ولامة شعري وقاعدة على الكنبة، وممكن أقعد على الكنبة لمدة أربعة أيام ولا استحميت ولا قمت».