القاهرة - محمد صلاح



تشهد الفترة المقبلة من موسم الدراما الشتوية ظاهرة دخول عدد من نجمات الفن الى دائرة البطولة المطلقة بعد فترة طويلة من التألق في الأدوار الثانية بعشرات الأعمال الدرامية، واحدث هذه الفنانات هي آية سماحة التي تخوض البطولة المطلقة من خلال مسلسل «حكاية لآخر نفس» من مسلسل «حدث بالفعل»، وتجسد خلال القصة دور فتاة تعاني من مرض البوليميا.



وتدخل آية لتصوير بطولة مطلقة أخرى مع الفنان حاتم صلاح في مسلسل «على باب العمارة» المقرر عرضه في 10 حلقات فقط عبر إحدى المنصات الرقمية قريبا.



أيضا تخوض أسماء جلال أولى تجاربها في البطولة المطلقة بمسلسل «أعلى نسبة مشاهدة»، وتناقش قضية الابتزاز الإلكتروني ضمن أحداث العمل المكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته: انتصار محمد محمود وأحمد فهيم، ومن المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة.



وتقدم إيمان العاصي بطولتها الأولى من خلال مسلسل «أفلاطوني» وهو اسم مؤقت، والعمل مكون من 15 حلقة، من تأليف شريف الألفي، وجار التعاقد خلال الفترة الحالية مع مخرجه وباقي الأبطال المشاركين فيه من أجل انطلاق التصوير في اقرب وقت.



كما كتبت عائشة بن أحمد اسمها في قائمة البطولة المطلقة لأول مرة بمسلسل «حكاية روحي فيك» ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، وتواصل في الفترة الحالية الاستعداد للشخصية التي ستجسدها بالتزامن مع ترشيح باقي المشاركين معها، والعمل من تأليف أحمد عثمان، إخراج عصام النهار.