حقق الفريق الكويتي للتزلج الشراعي «الكايت بورد» جائزة أفضل فريق في الدورة الـ 14 لبطولة كنج أوف لاجون لرياضة الكايت سيرفينج التي نظمتها غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بمنطقة رأس سدر على ساحل البحر الأحمر بمصر في الفترة من 19 إلى 24 سبتمبر، فيما حققت اللاعبة وجد الصباح المركز الثاني في فئة إيرستايل للبنات، كما حققت شقيقتها نجلاء الصباح جائزة النجمة الصاعدة.



وفي هذا الصدد، أشاد أمين السر العام في النادي البحري خالد الفودري بنتائج الفريق في ظل أول مشاركة له في البطولة التي تميزت باستعراض القدرات في مواجهة قوة الرياح وبوجود نخبة من أبطال مصر ودول أوروبية وآسيوية وأميركا الجنوبية، مشيدا في الوقت نفسه بالدعم قدمته الهيئة العامة للرياضة.