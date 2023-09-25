حسم الاتحاد المصري لكرة القدم اللغط الدوائر حول مشاركة الزمالك في بطولة السوبر المقبلة بشكلها ومسماها الجديد «السوبر للأندية الأبطال»، حيث صرح عضو الجبلاية والمشرف على لجنة المسابقات عامر حسين بأنه تم استبعاد «الفارس الأبيض» من منافسات السوبر المقبلة بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في النسخة الماضية للموسم المنقضي، وأن هذا القرار قد جاء تطبيقا للائحة التي تنص على استبعاد الفريق المعتذر عن المشاركة في السوبر لمدة موسم واحد وتغريمه 500 ألف جنيه.



وأضاف حسين: «الأهلي سيشارك في بطولة السوبر باعتباره بطل الدوري، وسيراميكا بصفته بطل كأس الرابطة، وبيراميدز لاحتلاله المركز الثاني في الدوري، أما الفريق الرابع سيكون إنبي حال فوزه على الأهلي في نصف نهائي كأس مصر، وفي حالة خسارة الفريق البترولي سيشارك فيوتشر باعتباره رابع الدوري الموسم الماضي بعد استبعاد الزمالك صاحب المركز الثالث في الدوري».



جدير بالذكر أن السوبر المقبل سيقام في إمارة أبوظبي.



هذا، ويخوض الزمالك اليوم مواجهة قوية ضد المقاولون العرب في السابعة مساء في رحلة بحثه عن الفوز الأول له هذا الموسم بعد خسارته في تنزانيا على يد آرتا سولار بطل جيبوتي ببطولة بالكونفيدرالية وتعادله مع بيراميدز في افتتاحية الدوري، ويعول الزمالك على عودة نجمه أحمد سيد زيزو الذي غاب عن لقاء بيراميدز لتراكم البطاقات، فيما يغيب محمود علاء للإيقاف، بينما يبحث المقاولون بقيادة مدربه شوقي غريب عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام «الأبيض» خاصة بعد تلقيه هزيمة غير متوقعة أمام الصاعد لدوري الأضواء بلدية المحلة في الجولة الأولى.



وفي مباراة ثانية، يلتقي بيراميدز مع البنك الأهلي في الرابعة عصرا، حيث يأمل «السماوي» في تعويض ضياع الفوز أمام الزمالك بالجولة الأولى بحصد الفوز في مواجهة قد تكون الأخيرة للبرتغالي جايمي باتشيكو الذي تلقى عرضا رسميا لقيادة مارسيليا الفرنسي وقد أبدى المدرب رغبته في قبول العرض.



وفي السياق ذاته، تلقي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عرضا مغريا لقيادة فريق الشباب السعودي، مع تحمل الشرط الجزائي في عقده مع القلعة الحمراء، غير أن السويسري قد يتجه لرفض العرض.



إلى هذا، أضاع الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي فرصة تاريخية لحصد برونزية كأس العالم للأندية «إنتركونتيننتال» في سنغافورة عقب الخسارة أمام جولدن بولز الصيني 81-74 في مباراة تحديد المركز الثالث، محتلا في ذلك المركز الرابع بفوز وحيد على فريق ايجنايت الأميركي.