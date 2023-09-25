انفرد إنتر ميلان بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه إمبولي 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.



وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين في الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.



وفي الشوط الثاني، تمكن فريق الإنتر من تسجيل هدف المباراة الوحيد (50) عن طريق فيديريكو ديماركو.



وبهذا الفوز، حقق فريق إنتر ميلان العلامة الكاملة في أول 5 مباريات مـن الدوري، لــــيــــــرفـــــــــع رصيــده إلـــى 15 نقـطـــة، ليعتلــي «النيراتـــزوري» صـــدارة جدول الترتيب. في المقابل، ظل إمبولي بلا رصيد في قاع الترتيب، حيث مني الفريق بالخسارة في مبارياته الخمس التي خاضها في الدوري.



الى ذلك، تجرع يوفنتوس مرارة الخسارة في الدوري الإيطالي بعد سقوطه يد ساسولو 2-4، للمرة الأولى في المسابقة، وذلك بعدما فاز بـ 3 مباريات مقابل تعادل، كما واصل لاتسيو وصيف الموسم الماضي هدر النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام مونزا 1-1.



وتجمد رصيد «السيدة العجوز» عند 10 نقاط في المركز الرابع، فيما تقدم ساسولو للمركز الحادي عشر رافعا رصيده إلى 6 نقاط.



وسجل أهداف ساسولو كل من الفرنسي أرماند لوريينتيه (13) ودومينيكو بيراردي (41)، الذي سجل هدفه الـ 116 في مباراته الـ 300 في الدرجة الأولى، علما انه كان ضمن الأهداف التعاقدية ليوفنتوس هذا الصيف إلا انه فشل في إتمام الصفقة، وأندريا بيناموتي (82) وفيديريكو غاتي خطأ في مرماه (90+5)، وسجل ليوفنتوس الأوروغوياني ماتياس فينا خطأ في مرماه (21) وفيديريكو كييزا (78)، في رابع أهدافه في الدوري هذا الموسم. وتغلب فيورنتينا على مضيفه أودينيزي 2 -0،



وفاز أتالانتا على ضيفه كالياري 2-0.