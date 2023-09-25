حقق برشلونة «ريمونتادا» في مباراة جنونية قادته للفوز على ضيفه سلتا فيغو 3-2 والارتقاء إلى قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك ضمن منافسات المرحلة السادسة.



وقلب برشلونة تأخره بهدفين حتى الدقيقة 80، إلى فوز خيالي بفضل المهاجم الپولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل هدفين في غضون 5 دقائق (81 و85)، رافعا رصيده إلى 5 أهداف في ترتيب الهدافين، والوافد الجديد المدافع البرتغالي جواو كانسيلو (89). وكان سلتا فيغو تقدم بهدفي النرويجي يورغن ستراند لارسن (19) والبديل اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس (76).



ورفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة من 5 انتصارات مقابل تعادل، كما تقدم النادي الكاتالوني بفارق الأهداف عن جيرونا الفائز على ريال مايوركا 5-3 في وقت سابق.



وقدم لاعبو برشلونة «هدية العمر» لمدربهم تشافي هرنانديس (43 عاما) غداة تجديد عقده مع برشلونة حتى عام 2025 مع إمكانية التجديد لسنة إضافية.



وقال تشافي بعد المباراة: «لقد آمنا بالفوز حتى النهاية، وهي «ريمونتادا» استعراضية، مليئة بالإرادة والرغبة».



من جانبه، أبدى رافائيل بينيتيز المدير الفني لفريق سلتا فيغو، أسفه الشديد على الخسارة من برشلونة، وقال: «قدمنا أداء متميزا للغاية في غالبية أوقات المباراة، لكن كان بإمكاننا تفادي آخر هدفين لـ «البارسا» لو كنا تمركزنا في الأماكن الصحيحة».



وأشاد بينيتيز بزميله تشافي هيرنانديز، مؤكدا أنه «عرف كيف يستخدم جيدا الأسلحة المتاحة له»، مبينا «أقحم لاعبين من على مقاعد البدلاء بمستوى كبير للغاية، كما انهم يمتلكون إمكانات كبـيــرة تؤهـلـهــم للمنافســـة على اللقب». كما حقق جيــرونـــا فوزه الخــامس تواليا وجاء على حساب ضيفه ريال مايوركا 5-3، ليرفع الفائز رصيده إلى 16 نقطة. وتعادل فالنسيا أمام مضيفه ألميريا 2-2، وأوساسونا أمام إشبيلية سلبا.



إلى ذلك، استعاد ريال سوسييداد، رابع الموسم الماضي، نغمة الانتصارات بفوزه المثير على ضيفه خيـتــافــي 4-3، فرفع رصيده الى 9 نقاط ارتقى بها إلى المركز السادس مؤقتا، فيما مني خيتافي بخسارته الثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 7 نقاط وتراجع الى المركز الـ11.