الدوحة ـ فريد عبدالباقي



واصل الريان سلسلة انتصاراته في الدوري القطري، وذلك بعد أن تغلب على العربي في «كلاسيكو» الكرة القطرية بهدف نظيف خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أول من أمس بستاد أحمد بن علي، في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من الدوري القطري، سجله المهاجم الإسباني رودريغو مورينو في الدقيقة (7+90)، وبهذا الفوز رفع الريان رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة فيما توقف رصيد العربي عند 3 نقاط، علما أن الريان لعب منذ الدقيقة الـ73 بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه عبدالعزيز حاتم.



وشهدت القمة حضورا جماهيرا كبيرا، حيث سجلت الجماهير رقما قياسيا محليا بحضور 28397 مشجعا، كما شهد اللقاء الظهور الأول للنجمين الإيطالي ماركو فيراتي مع العربي، والمغربي أشرف بن شرقي مع الريان.



وفي مباراة أخرى، تغلب السد على نادي قطر 3-1، اذ سجل ثلاثية السد الإكوادوري غونزالو بلاتا، وأكرم عفيف (من ركلة جزاء) الذي تمكن من تسجيل هدفه الـ100 بقميص السد في 168 مباراة لعبها مع الفريق، والبرازيلي باولو أوتافيو في الدقائق (16 و64 و80)، بينما سجل هدف القطراوي الوحيد الكونغولي بين مالانغو في الدقيقة (21)، وبذلك رفع السد رصيده إلى 10 نقاط، وتجمد رصيد نادي قطر عند نقطتين، في المركز العاشر.



وفي حين حقق أم صلال فوزه الأول في المسابقة بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، على الأهلي 3-1.