تصدر بريست ترتيب فرق الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على ضيفه ليون 1-0، أمس الأول ضمن منافسات المرحلة السادسة.



وأكد بريست جدارته بالارتقاء إلى الصدارة بفضل هدف البديل ستيف مونييه من بنين (87).



ورفع بريست رصيده إلى 13 نقطة بفارق نقطة عن نيس الخاسر أمام موناكو، الثالث مع 11 نقطة، بنتيجة 1-0 في افتتاح منافسات هذه المرحلة الجمعة.



في المقابل، استهل الإيطالي فابيو غروسو الذي حل بدلا من لوران بلان مغامرته مع ليون بخسارة في مباراته الاولى تحت اشرافه، ليبقى فريقه في المركز السادس عشر مع نقطتين فقط.



وفي مباراة ثانية، حقق نانت فوزه الثاني تواليا وجاء على حساب ضيفه لوريان 5-3.



ورفع نانت الذي حقق فوزه الاول هذا الموسم على كليرمون 1-0 في المرحلة الماضية بعد هزيمتين وتعادلين، رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس مؤقتا.



في المقابل، تجمد رصيد لوريان عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر.



وسجل خماسية نانت كل من ماتيس ألبين (42) والسويسري إراي كومير (46) والمصري مصطفى محمد (55) وفلوران موليه (83) والنيجيري موزيس سيمون (90+9 من ركلة جزاء)، فيما سجل للوريان كل من إلي كروبي جونيور (6) ورومان فيفر (75) وأيجون توسين من بنين (85).