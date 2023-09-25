أحرز سون هيونغ مين قائد توتنهام هوتسبير هدفين في التعادل 2-2 في ضيافة أرسنال في مباراة قمة في لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس.



وسجل كريستيان روميرو هدفا بطريق الخطأ في مرماه، ليتقدم بهدف لأرسنال في الدقيقة 26، لكن سون أدرك التعادل قبل الاستراحة.



وارتكب روميرو خطأ جديدا بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء، ونفذ بوكايو ساكا الركلة بنجاح في الدقيقة 54، لكن سون نجح بعدها مباشرة في استغلال خطأ فادح من جورجينيو وأدرك التعادل للفريق الزائر.



وحصل الفريقان على عدة فرص لانتزاع الفوز، وكان سون قريبا من تسجيل الثلاثية، كما سدد ساكا كرة قوية. ورغم احتساب عشر دقائق من الوقت بدل الضائع، لم تتغير النتيجة مجددا، وبقي الفريقان دون هزيمة هذا الموسم، ولكل منهما 14 نقطة من ست مباريات.



وحقق ليفربول فوزه الخامس على التوالي وتفوق 3-1 على وست هام يونايتد، ليتقدم إلى المركز الثاني في المسابقة.



وسجل محمد صلاح من ركلة جزاء هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 16، قبل أن يدرك جارود بوين التعادل قبل الاستراحة بضربة رأس. وفي الشوط الثاني، سجل ليفربول بواسطة داروين نونيز وديوجو جوتا في الدقيقتين 60 و85، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة من ست مباريات، وبفارق نقطتين عن مان سيتي المتصدر وحامل اللقب وصاحب العلامة الكاملة.



وواصل تشلسي ترنحه بعدما خسر 0-1 أمام ضيفه أستون فيلا.



وعلى ملعب ستامفورد بريدج، ارتدى أولي واتكينز ثوب الإجادة في المباراة، عقب تسجيله هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة 73، ليقود فريقه لتحقيقه انتصاره الرابع في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل خسارتين. بتلك النتيجة، تجمد رصيد تشلسي، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم مقابل فوز وحيد وتعادلين، عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.



في المقابل، ارتفع رصيد أستون فيلا، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي، إلى 12 نقطة، ليتقدم للمركز السادس.



وأحرز البديل كاورو ميتوما هدفين ليقود برايتون آند هوف ألبيون لتحويل تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على بورنموث.



وعلى ملعب تورف مور، عاد مان يونايتد بثلاث نقاط ثمينة من خارج الديار بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري، وذلك على حساب بيرنلي متذيل الترتيب.



ورفع يونايتد رصيده الى 9 نقاط في المركز الثامن وبفارق 9 نقاط عن «السيتي» المتصدر، اما بيرنلي فيقبع في المركز الأخير بنقطة يتيمة.



وحقق ايفرتون فوزه الاول هذا الموسم بعدما تخطى مضيفه برينتفورد 3-1.