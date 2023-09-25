بات الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) على مشارف التتويج بطلا للعالم لسباقات فورمولا واحد للمرة الثالثة تواليا بعد احرازه المركز الاول في سباق جائزة اليابان الكبرى أمس على حلبة سوزوكا أمام اكثر من 100 ألف متفرج ضمن المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم ليقود فريقه الى احراز بطولة الصانعين.



وتقدم فيرستابن في السباق الذي تصدره من البداية حتى النهاية على سائقي ماكلارين البريطاني لاندو نوريس والأسترالي أوسكار بياستري.



وحل رابعا سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو وخامسا البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) بطل العالم 7 مرات.



وقال فيرستابن في نهاية السباق «انها نهاية عطلة أسبوع رائعة وأمر رائع الفوز هنا، لكن الأهم كان الظفر ببطولة الصانعين وأريد أن أهنئ الجميع، نحن نعيش سنة مدهشة».



أما نوريس الذي حل ثانيا أيضا في سباق سنغافورة الأسبوع الماضي فقال: «انطلاقتي كانت جيدة جدا وكدت أتخطى ماكس، لكن ماكس يبقى ماكس».



أما بياستري الذي اعتلى منصة التتويج للمرة الاولى في مسيرته «اشعر بأمر رائع، بطبيعة الحال سأتذكر هذه اللحظة لفترة طويلة».