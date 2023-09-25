ألقت الشرطة في المكسيك القبض على دمية «تشاكي» بطلة سلسة أفلام الرعب الشهيرة المعروفة أيضا باسم «الدمية القاتلة».



وحدثت هذه الواقعة الغريبة في مونكلوفا بولاية كواويلا شمال المكسيك، حيث تم حبس «تشاكي» وصاحبها كارلوس بسبب تعمد إخافة الناس.



واتهم كارلوس بزعزعة السلام وتعريض سلامة الآخرين للخطر.



وذكرت وسائل إعلام مكسيكية، أن ضابط الشرطة الذي قيد تشاكي تم توبيخه بعد ذلك لأنه لم يأخذ وظيفته على محمل الجد.



وتم إطلاق سراح كارلوس لاحقا، إلا أن مكان وجود دمية تشاكي لايزال مجهولا.



وأفلام «الدمية القاتلة» هي سلسلة أفلام رعب تقوم ببطولتها دمية تقتل كل ما يواجهها لتصـــل إلى ما تريده، اسم الدميــــة هو (تشـــالز لي راي) أو تشـــاكي باختصار.