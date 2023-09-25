الجاسم: «stc» من أكبر الداعمين للشركات الكويتية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة



أعلنت شركة الاتصالات الكويتية «stc»، عن اختتام المرحلة الأولى من مبادرة «InspireU»، الحاضنة ومسرعة الأعمال المتطورة والمصممة خصيصا لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، حيث تندرج هذه المبادرة تحت مظلة «وياك» من stc، التي تستهدف دعم الشركات الكويتية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة تماشيا مع برنامج المسؤولية المجتمعية واستراتيجية الشركة للاستدامة المؤسسية.



وخلال المرحلة الأولى من مبادرة «InspireU»، تم اختيار 3 شركات ناشئة بناء على معايير الاختيار المحددة مسبقا في إطار البرنامج لتكون ضمن الشركات الـ 20 المشاركة في الدفعة العاشرة لبرنامج inspireU. بعد عملية الاختيار، ستخضع الشركات الناشئة لبرنامج تدريبي لمدة 6 أشهر من أجل تسريع وتطوير نموها وتحديد الأهداف الرئيسية التي ستدفع إلى تنمية نماذج أعمالها. بالإضافة إلى ذلك، ستزور الشركات الناشئة موقع مبادرة InspireU في المملكة العربية السعودية، حيث ستحضر دورات مكثفة والعديد من ورش العمل التي ستساعدها في الوصول إلى مسارات النمو المنشودة.



وتقدم inspireU للشركات الناشئة مساحة عمل متكاملة الخدمات في الكويت والسعودية بالإضافة الى مساعدة في المعاملات الحكومية للمشاريع المميزة الفائزة. علاوة على ذلك، سوف يحصل رواد الأعمال على الدعم الكامل من خلال الإرشادات العملية، والتدريبات الموجهة مع تمكين الفائزين من المشاركة او زيارة المعارض الدولية ونسج علاقات وشبكات اجتماعية مع العديد من رواد الأعمال والمستثمرين. وتوفر inspireU الدعم المالي لتمكين الشركات الناشئة في تحقيق أفكارها وأحلامها في بيئة عمل تنافسية.



وبهذه المناسبة، قالت دانة الجاسم، مدير عام اتصالات الشركات في stc: من دواعي سرورنا أن نعلن عن الـ 3 مشاريع الفائزة في نسختنا الأولى من برنامج inpireU في الكويت والتي سوف تنضم إلى باقي الشركات الفائزة والتي يصل عددها إلى 20 والمشاركة في الدفعة العاشرة لبرنامج inspireU. وتتماشى هذه المبادرة مع الأهداف الأساسية تحت مظلة «وياك»، حيث إن stc تعتبر من أكبر الداعمين للشركات الكويتية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، لاسيما أولئك الذين ينفذون استراتيجيات التحول الرقمي الخاصة بهم لتعزيز الابتكار وتبسيط عملياتهم المقدمة للعملاء ما ينصب في مصلحة المجتمع ككل.



وأضافت الجاسم: «نحن فخورون بإطلاق مبادرة «InspireU» لأول مرة في الكويت وانضمامنا الى النسخة العاشرة من البرنامج التي أطلقته مجموعة stc للاستفادة من خبرتها الإقليمية ومعرفتها الصناعية الواسعة في مجال الشركات الناشئة. وشهدت المبادرة إقبالا كثيفا من الشركات الناشئة الكويتية مع التزامنا المستمر بدعم رواد الأعمال الطموحين، والذين يعتبرون العمود الفقري للاقتصاد الكويتي. ونهدف إلى تحقيق أفضل النتائج في InspireU بحيث لا تستفيد هذه الشركات الناشئة المختارة من برنامج التدريب لمدة 6 أشهر فحسب، بل أيضا من تبادل المعرفة مع بعضها البعض حيث تم اختيار جميع الشركات بناء على إبداعها وخططها الرقمية التي تتماشى مع رؤية الكويت 2035. ونود أن نهنئ ونتمنى للمشاريع المرشحة حظا سعيدا في برنامجها التدريبي ورحلتها نحو المستقبل.



فاق كل توقعاتنا



قال رامي أبوجابر مدير مشروع VeryAlity فيرياليتي، المنصة الأولى من نوعها التي تربط الساعات الذكية مع شخصيات ألعاب الفيديو، ان مبادرة «InspireU» ساهمت في جذب اهتمام عدة المستثمرين، وأتاحت الفرصة للشركات الناشئة من أجل العمل مع شركات كبرى، والمشاركة في أحد أكبر ملتقيات صناعة ألعاب الفيديو في العالم، كل هذا في الأسبوع الأول فقط!



وأكد أبوجابر أن البرنامج الذي أطلقته شركة stc ومبادرة InspireU فاقت كل توقعاتنا، ونأمل أن يتواصل العمل في هذه المبادرة بما يسهم في إنجاح المبادرات المبتكرة والمتجددة.



جدير بالذكر ان منصة فيرياليتي تمكن المستخدمين من تطوير شخصياتهم في ألعاب الفيديو عن طريق ممارسة الرياضة في حياتهم الواقعية.



شكر وامتنان



أعرب علي عباس المؤسس، ومهدي الموسوي الشريك المؤسس لمشروع سبارتس sparts، التطبيق المتخصص في توفير خدمات السيارات وقطع الغيار، عن سعادتهما وامتنانهما لمبادرة inspireU التي أطلقتها stc ولفريق العمل القائم على البرنامج على العطاء اللامحدود والجهد المبذول في سبيل توفير بيئة عمل وتدريب احترافية، قائلين: «شعرنا بها منذ اليوم الأول نحن على يقين بأن النجاح والتميز سيكون ثمرة هذا العطاء».



حاملا شعار «اجعل سيارتك في أمان مع سبارتس»، ينطلق تطبيق «سبارتس» الأول من نوعه في الكويت لتوفير خدمات السيارات وقطع الغيار، في خطوة ثورية بمجال خدمات السيارات وقطع الغيار في الكويت، فبفضل التكنولوجيا والتطور المستمر، أصبح بالإمكان الآن الاعتماد على هذا التطبيق لتلبية جميع احتياجاتهم المتعلقة بسياراتهم.



فرصة نادرة واستثنائية



أكد خالد البصيري في شركة شركة دليكون للحلول اللوجستية، أن مبادرة InspireU تعد فرصة نادرة واستثنائية أتاحت لنا تسريع نمونا، والوصول إلى موارد لا تقدر بثمن، والتواصل مع شبكة من الموجهين وزملائنا من رواد الأعمال.



وأضاف: لقد غيرت تجربتنا في inspireU قواعد اللعبة لشركتنا، حيث ساهمت هذه التجربة في نجاحنا بطرق لم يكن بإمكاننا تحقيقها وحدنا. ولذلك نحن سعداء باختيارنا للمشاركة في برنامج InspireU.



وتعد شركة دليكون للحلول اللوجستية - Delicon Logistics Solutions منصة سحابية تساعد الشركات في إدارة طلبات التوصيل المحلية، والشحنات، والتخزين، والتجارة الإلكترونية. كما تقدم أيضا حلولا برمجية لمقدمي الخدمات اللوجستية.