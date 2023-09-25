بيروت ـ ناصر زيدان



يعيش لبنان أسوأ أيامه السياسية والمالية والاجتماعية، ويتعرض الأمن فيه لاختبارات تهدد وجوده، بينما الفراغ والتلاشي يتمدد أفقيا وعموديا ليطول أهم المؤسسات الدستورية والعسكرية، بما فيها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء المشلول وصولا لتعطيل عمل مجلس النواب. وتجري على ضفاف هذه المأساة مناكفات هادئة بين قوى سياسية رئيسية، وسط أجواء مضطربة تضع مصير الوطن برمته في مهب الريح.



يقول الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون «المشكلة في لبنان بين اثنين، أنا وبري»، أما صهره رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، فيقول: كيف لبري أن يترأس طاولة حوار في مجلس النواب حول رئاسة الجمهورية وهو طرف رئيسي في النزاع القائم؟ وعون وبري وباسيل كانوا شركاء في حقبة رئيسية من حياة لبنان خلال السبع سنوات الماضية، وهما حلفاء لمايسترو واحد، هو حزب الله، والفريقان كانا يتمسكان بالعلاقة الوثيقة معه، وهذه العلاقة المتعارضة في بعض الملفات، كانت تتلاقى على وضع اليد بالكامل على مفاصل الدولة، من دون أن يكون للفرقاء الآخرين أي تأثير جدي فيها، خصوصا منذ أن استقال شريكهم الرئيس سعد الحريري من الحكومة في أكتوبر 2019، ومن ثم انكفأ عن العمل السياسي ولم يشارك في الانتخابات النيابية التي حصلت في مايو 2022.



والمناكفات تتمدد الى غالبية المنتديات البرلمانية والحزبية، والاتهامات بعرقلة الحوار وبتعطيل الانتخابات الرئاسية تصدر من كل حدب وصوب، ومعايير الإقناع لدى الأطراف المختلفة حول من يتحمل مسؤولية الفراغ والتعطيل، غير واضحة، وهناك من يسمع وجهة نظر كل فريق ويقتنع بها على مستوى النخب والعامة من الناس، الى حد أن الرأي العام منقسم بالفعل حول تحديد المسؤولية، ويرى جمهور التحالف الثنائي الشيعي أن القوات اللبنانية وحلفاءها هم الذين يقفون وراء نسف الحوار وتعطيل عمل مجلس النواب، وبينما ترى القوات ومعها أحزاب وقوى أخرى، أن الثنائي لا يريد انتخاب رئيس إلا إذا كان خاضعا لتأثيره، بينما يتطلع التيار الوطني الحر الى التفاوض على مكاسب سياسية يجنيها من أي اتفاق، ومنها خصوصا وعود بحصوله على حصة في تعيينات موظفي الفئة الأولى، وبمساندة النائب باسيل في الانتخابات الرئاسية التي تلي هذه المرحلة «هذا على الأقل ما طلبه في حواره مع حزب الله».



هناك قوى برلمانية وحزبية تعيش حالة قلق على مصير البلد، وما يهمها إعادة الانتظام لمؤسسات الدولة، بصرف النظر عن حجم تأثيرها في القرار، او إذا كان سيصل الرئيس الذي تؤيده او المنافس له او رئيس حيادي، وهذه القوى لن تعرقل أي مسار ديموقراطي يؤدي الى انتخاب الرئيس، وهي تؤكد أنها لن تقاطع أي جلسة انتخابية ولا تساهم في تعطيل النصاب، وأبرز هذه القوى كتلة اللقاء الديموقراطي ومجموعة من النواب السنة الذين كانوا في صفوف تيار المستقبل ومستقلين آخرين.



يمكن القول ان الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري قد كبى، لأن بري لا يريد أن ينظم حوارا لا تحضره القوى المسيحية الرئيسية، لاسيما القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. واخفاق المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في الوصول الى تسوية، أضفى أجواء تشاؤمية زادت من خطورة الوضع، لكن الكلام عن مبادرة قطرية، فتح ثغرة في حائط الانسداد السميك، وبعث بعض الأمل المفقود.



السجالات الحامية بين القوى السياسية المختلفة حول النزوح السوري وحول أعمال التهريب والتهرب الجمركي، وحول التجاوزات الأمنية التي تحصل في الجنوب وفي المخيمات، ومنها خطر حصول اغتيالات وتهديد للسفارات، تؤشر بولوج وضعية أصعب مما هو قائم الآن.