حطمت العداءة الإثيوبية تيغيست أسيفا الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون (42.195 كلم) بتسجيلها زمنا مقداره 2.11.53 ساعتين أمس في برلين، أي أقل من دقيقتين من الرقم القياسي السابق.



وكان الرقم القياسي السابق في حوزة الكينية بريجيد كوسغي ومقداره 2.14.04 س سجلته في ماراثون شيكاغو في 13 أكتوبر عام 2019.



وباتت أسفا البالغة من العمر 26 عاما، أول عداءة تنزل تحت حاجز ساعتين و12 دقيقة وقد احتفظت بالتالي باللقب الذي أحرزته في برلين أيضا العام الماضي عندما سجلت 2.15.37 ساعتين.



وفي فئة الرجال، حقق الكيني ايليود كيبشوغي فوزه الخامس في سباق برلين بتسجيله 2.02.42 ساعتين.



ولم يتمكن العداء الكيني من تحطيم رقمه القياسي العالمي الذي سجله على المضمار ذاته العام الماضي عندما حقق زمنا مقداره 2.01.09 ساعتين.



وبات كيبشوغي البالغ من العمر 38 عاما العداء الأكثر تتويجا في ماراثون برلين مع خمسة انتصارات أعوام 2015 و2017 و2018 و2022 واليوم، بعدما كان يتساوى في عدد المرات مع الإثيوبي الشهير هايله جبريسيلاسي (أعوام 2006 و2007 و2008 و2009).