بيروت - ناجي شربل



تعادل الأنصار والصفاء 2-2، في المباراة التي جرت على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، في المرحلة الخامسة من الدوري العام الـ 64 لكرة القدم.



سجل للأنصار حسن معتوق من ضربة جزاء وعلي طنيش «السيسي» في الدقيقتين 17 و54، وللصفاء محمد قدوح وأرنولد سو في الدقيقتين 26 و40.



وهذا التعادل هو الثالث لكل من الفريقين، ليرفع الأنصار رصيده الى 9 نقاط، والصفاء إلى 6.



وعلى ملعب الإمام السيد موسى الصدر في مدينة أنصار الجنوبية، دخل الحكمة بيروت سجل النقاط بفوز أول على التضامن صور 1-0، سجله محمد المهدي الموسوي في الدقيقة 38. وتعادل البرج والأهلي النبطية 1-1 على ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة.



تقدم الأهلي النبطية عبر حيدر أبوزيد في الدقيقة 13، وعادل هلال الحلوة للبرج من «بنالتي» في الدقيقة 33.



وهذا التعادل الثاني للبرج الذي أخفق في تحقيق الفوز في مبارياته الـ 3 الأخيرة، ورفع رصيده إلى 8 نقاط. والتعادل الرابع للأهلي النبطية، وبه رفع رصيده إلى 4 نقاط.



وفي مجمع المرداشية الرياضي في زغرتا، تعادل الراسينغ بيروت وطرابلس الرياضي 2-2، ورفع الراسينغ رصيده الى 8 نقاط، فيما بات رصيد طرابلس 3 نقاط.