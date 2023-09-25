استدعى مدرب المنتخب البرازيلي المؤقت فرناندو دينيز مجددا المهاجم فينيسيوس جونيور إلى صفوف أبطال العالم خمس مرات أمس الأول، تمهيدا لخوض مباراتي فنزويلا والأوروغواي ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.



وغاب فينيسيوس (23 عاما) مهاجم ريال مدريد الإسباني عن النافذة الدولية الماضية بعدما تعرض لإصابة في عضلات فخذه أمام سلتا فيغو نهاية أغسطس أبعدته عن الملاعب لمدة شهر، من دون أن تطأ قدماه المستطيل الأخضر.



وعين دينيز مدربا للبرازيل بشكل مؤقت حتى تسلم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدرب الحالي لريال مدريد، مهامه في يونيو 2024.



وكان منتخب «السامبا» استهل حملته في التصفيات بفوزين على بوليفيا 5-1 والبيرو 1-0 في الجولتين الاولى والثانية، على أن يستقبل فنزويلا في 13 أكتوبر، قبل أن يخوض بعد 5 أيام رحلة محفوفة بالمخاطر إلى الأوروغواي التي يشرف عليها المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا.