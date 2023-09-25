انقطع التيار الكهربائي عن كامل محافظة السويداء أمس، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا)، التي أرجعت الانقطاع إلى «عطل في الخط البديل المغذي للمحافظة من منطقة خربة غزالة».

ونقلت «سانا» عن مدير الشركة العامة لكهرباء السويداء م.غسان ناصر قوله إن العطل حصل في المنطقة الواقعة بين خربة غزالة والشيخ مسكين، موضحا أن ورشات المؤسسة العامة لنقل الكهرباء وشركة كهرباء درعا تعمل على إصلاح العطل لإعادة التيار الكهربائي.

وقالت الوكالة: وكان الخط الرئيسي المغذي للمحافظة خرج من الخدمة مع نهاية شهر مارس الماضي، بعد انهيار 8 أبراج في ريف السويداء الشمالي.

إلى ذلك، أعلنت «سانا» انقطاع خدمات الاتصالات الأرضية والإنترنت في دير الزور إثر نشوب حريق في غرفة التجربة ضمن مبنى مركز الاتصالات في المدينة.

وذكر مدير فرع الشركة السورية للاتصالات بدير الزور م.رمضان الضللي للوكالة، أنه تمت السيطرة بسرعة على الحريق الذي نشب بغرفة التجربة نتيجة ماس كهربائي، مشيرا إلى أنه كإجراء احترازي تم فصل التجهيزات وقطع الاتصالات عن المدينة للتحقق من سلامة الكابلات.

ولفت الضللي إلى أن الأضرار بغرفة التجربة التي اندلع فيها الحريق اقتصرت على الماديات، واعدا بعودة خدمات الاتصالات الأرضية والإنترنت بعد فحص الكابلات والتأكد من سلامتها.