عبدالكريم أحمد



رصد زورق تابع لإدارة خفر السواحل طرادا على متنه مواطنان يصطادان سمك الميد في جون الكويت بالمخالفة لقانون حماية البيئة.



وعند محاولة استيقاف الطراد حاول الشابان الهرب برمي نفسيهما في البحر والسباحة سعيا للوصول إلى الشاطئ، إلا أنهما علقا في الطين لوجود حالة جزر.



وتمت الاستعانة بالطيران العمودي ورجال الإطفاء والإنقاذ البحري، حيث تم انتشال الشابين وتسليمهما إلى فنيي الطوارئ الطبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، حيث حررت الهيئة العامة للبيئة مخالفات بيئية بحق الشابين وحجز طرادهما المخالف.