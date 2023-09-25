ألاء خليفه

استقبلت جامعة عبد الله السالم، صباح اليوم الاثنين، الدفعة الأولى من طلبتها المستجدين في مختلف البرامج الأكاديمية والبالغ عددهم 605 طلاب في العام الجامعي الجديد 2023/2024 في الحرم الجامعي - الخالدية.

وكانت جامعة عبد الله السالم قد أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لبدء العام الجامعي الجديد الذي يعد انطلاقة تاريخية للجامعة بدخولها مرحلة التشغيل الفعلي وانتظام الطلبة في الدراسة؛ وذلك بعد أن استكملت كافة الجوانب الأكاديمية، وتهيئة القاعات الدراسية، لضمان توفير البيئة التعليمية الملائمة لتهيئة الطلبة لتجربة جامعية فريدة.

وقام أعضاء المجلس التأسيسي للجامعة بجولة تفقدية للقاعات الدراسية للاطلاع على تجهيزات استقبال الطلبة، والاطمئنان على سلامة سير العملية التعليمية.

ودعت الجامعة الطلبة إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة الجامعية المعمول بها، والتقيد باللوائح الطلابية، التي ستعود بالنفع عليهم في مسيرتهم الدراسية، ليخوضوا مسيرة تعليمية ثريّة وسط أجواء أكاديمية متميزة، متمنيةً استفادة جميع الطلبة من هذه التجربة الغنية، مؤكدةً دعمها ورعايتها لأبنائها الطلبة.