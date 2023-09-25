نمو سكاني يتجاوز الـ 7 ملايين نسمة وما يقارب 3 ونصف مليون فرصة عمل

قدم وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، فهد الشعلة، مشروع المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040 الى مجلس الوزراء الموقر تمهيدا لمناقشته وإصداره بمرسوم أميري، هذا ويحدد المخطط الهيكلي الرابع العام للدولة الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية التي تعكس رؤية وخطط دولة الكويت السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع بالدولة وتوزيعه على استعمالات الاراضي المختلفة من السكن الخاص والاستثماري والاستعمالات التجارية والصناعية ومرافق البنية التحتية والمرافق العامة المطلوبة للانشطة المختلفة، وذلك في توزيع عمراني جغرافي متوازن ولغاية عام 2040 ويتضمن مشروع المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت أربعة أقاليم، منطقة إقليم منطقة الكويت الحضرية، المنطقة الاقليمية الاقتصادية الشمالية، المنطقة الاقليمية الجنوبية، المنطقة الاقليمية الغربية.

وعليه قام الشعلة وفريق ادارة المخطط الهيكلي ببلدية الكويت بتقديم عرض مرئي لمشروع المخطط الهيكلي الرابع العام للدولة وحتى عام 2040 والذي يعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة في السياسات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع حتى سنة 2040.

وتضمن المشروع أربع مناطق اقليمية يوزع عليها النمو على أن يكون إجمالي عدد السكان حتى عام 2040 في منطقة الكويت الحضرية 6 ملايين و123 ألف و500 نسمة بإجمالي فرص عمل تبلغ 2 مليون و968 ألف و200 ألف، فيما تشهد المنطقة الاقليمية الشمالية وهي المحور الدولي 519 ألف نسمة بـ 171 ألف و800 فرصة عمل، أما في المنطقة الاقليمية الجنوبية وتتمثل بالمحور الصناعي يبلغ عدد السكان 486 ألف نسمة بـ 157 ألف فرصة عمل، وفي المنطقة الاقليمية الغربية وهي ضمن محور الموارد فيبلغ إجمالي عدد السكان 126 ألف نسمة بـ 180 ألف فرصة عمل.