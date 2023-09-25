وجه النائب د. محمد المهّان سؤالين إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع، قال في مقدمة السؤال الأول، إن التعليم يعد واحداً من أهم وأبرز الأمور التي يحتاج الإنسان إليها، لأنه يلبي كافة احتياجاته الأساسية التي يسعى خلفها، ويعتبر التعليم المنارة التي يهتدي بها الناس إلى الطريق القويم الذي سيسلكونه في هذه الحياة، فالدولة التي تحافظ على نظامها التعليمي هي الدولة التي تتفوق في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

(1) عدد المدارس في جميع المراحل التعليمية في منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان).

(2) ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ عدة سنوات وحتى الآن عند توقف البناء بسبب مخالفات وعيوب البناء في المبنى الذي أنشئ من 3 أداور لتوفير 20 فصل دراسي للصف العاشر والذين لم تستوعبهم مدرسة أم الهيمان بنات؟

(3) ما خطة الوزارة لزيادة عدد المدارس في مختلف المراحل التعليمية في منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) لتخفيف المعاناة على الطلبة والآباء؟

(4) نمى إلى علمي وجود عدد من المدارس في محافظة الأحمدي مغلقة منذ سنوات بغرض الهدم وإعادة البناء، ومدارس أخرى قيد الإنشاء، يرجى تزويدي بما تم بشأنها وعددها حتى تاريخ ورود هذا السؤال والأسباب التي أجلت الهدم والبناء أو استكمال البناء.

(5) ما أسباب تأخير عقود الصيانة والنظافة لدى الوزارة ؟



وطالب تزويده وإفادته في السؤال الثاني بالآتي:

(1) كم عدد المدارس في دولة الكويت؟ وكم عدد المعلمين والمعلمات وفق كل جنسية وتخصص؟

(2) ما التخصصات التي تعاني من عزوف المواطنين عنها؟ وما الأسباب؟

(3) ما خطة الوزارة لمعالجة عزوف المتقدمين من المواطنين عن بعض التخصصات؟

(4) كم بلغت نسبة الإحلال في كل تخصص على حدة في الوظائف الإدارية؟

(5) هل يوجد تنسيق من الوزارة مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية في شأن توجيه الطلبة إلى التخصصات النادرة التي تحتاجها الوزارة؟