القاهرة - خديجة حمودة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أن انتخابات الرئاسة المرتقبة ستجرى بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 من ديسمبر المقبل، وبالداخل أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 من الشهر نفسه.



وأوضحت الهيئة برئاسة المستشار وليد حمزة في مؤتمر صحافي، أن جولة الإعادة ستجرى بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير، وبالداخل أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.



ويتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.



وتجرى الانتخابات الرئاسية في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.



وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن آخر موعد لسحب طلب الترشح 8 نوفمبر، وإعلان قائمة المرشحين وبدء الحملة يوم 9 نوفمبر، وآخر موعد لتنازل المرشحين يوم 15 نوفمبر، والصمت الانتخابي في الخارج يوم 29 نوفمبر، وتوقف الحملات الانتخابية بالداخل 8 ديسمبر.



وقالت الهيئة إن إعلان نتيجة الانتخابات النهائية في موعد أقصاه 16 يناير.