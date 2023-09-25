المجلس أبّن المغفور له بإذن الله الشيخ مبارك العبدالله: نستذكر بكل تقدير جهوده المخلصة وإسهاماته الوطنية وبصماته الواضحة بما تقلّده من مناصب

الموافقة على مبادرات إعادة تشجير وزراعة بعض المواقع والميادين العامة بالكويت وتكليف «الزراعة» باتخاذ ما يلزم وفق اللوائح والإجراءات

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس الاثنين في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة الشيخ سالم العبدالله بما يلي:



استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه نتائج الزيارة التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مؤخرا إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة والتي جاءت تلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى سموه من قبل الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة لحضور حفل افتتاح الدورة الـ19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي عقدت في مدينة هانغتشو الصينية والتي تم خلالها إجراء محادثات رسمية حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوجت بتوقيع بيان مشترك بشأن الخطة الخمسية للتعاون الثنائي بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية للسنوات 2024-2028 وست مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجالات:



أولا: المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات.



ثانيا: البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي.



ثالثا: منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة.



رابعا: مشروع ميناء مبارك الكبير.



خامسا: المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.



سادسا: التطوير الإسكاني.



وقد أعرب مجلس الوزراء عن ارتياحه لنتائج هذه الزيارة الناجحة والمثمرة والتي ستسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق التطلعات وإنجاز المشاريع التنموية في دولة الكويت.



من جانب آخر، أبّن مجلس الوزراء المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه أمس بعد مسيرة حافلة بالعطاء، حيث تقلد الفقيد عدة مناصب منها وزير البريد والبرق والهاتف في عام 1962 ووزير الإرشاد والأنباء في عام 1963، والمجلس إذ يستذكر بكل تقدير الجهود المخلصة للفقيد الراحل وإسهاماته الوطنية وبصماته الواضحة في مختلف المناصب التي تقلدها، ويدعو الباري عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة وبعض قياديي بلدية الكويت بشأن مشروع المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040 والذي حدد فيه الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية والتي تعكس رؤية وخطط دولة الكويت السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع بالدولة وتوزيعه على استعمالات الأراضي المختلفة من السكن الخاص والاستثماري والاستعمالات التجارية والصناعية ومرافق البنية التحتية والمرافق العامة المطلوبة للأنشطة المختلفة وذلك في توزيع عمراني جغرافي متوازن لغاية عام 2040 ويتضمن مشروع المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت أربعة أقاليم وهي:



1- منطقة الكويت الحضرية، 2- المنطقة الإقليمية الاقتصادية الشمالية، 3- المنطقة الإقليمية الجنوبية، 4- المنطقة الإقليمية الغربية.



وقد اعتمد المجلس مشروع المرسوم بشأن المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040، ورفعه إلى سمو ولي العهد.



كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للخدمات العامة بشأن طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قبول المبادرات المقدمة من عدد من الشركات بشأن إعادة تشجير وزراعة بعض المواقع والميادين العامة بدولة الكويت، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على هذه المبادرات وتكليف الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة واتخاذ ما يلزم وفق اللوائح والإجراءات المتبعة بهذا الشأن.