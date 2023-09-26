نكست الأعلام وبدأ التحقيق امس في كوسوفو، بعد 24 ساعة على مقتل شرطي من كوسوفو قرب الحدود الصربية ومطاردة عشرات المسلحين مما ساهم في تأجيج التوتر بين بريشتينا وبلغراد.



وصرح وزير الداخلية جلال سفيتشلا للصحافيين «عمليات البحث مازالت مستمرة. لدينا العديد من الشرطيين على الأرض» مضيفا أنه تم العثور على كميات من «الأسلحة الثقيلة والمتفجرات والمواد الغذائية...» في عدة أماكن.



وأضاف «يمكننا أن نقول بوضوح إن هذه الترسانة كانت مخصصة لمئات المهاجمين الآخرين».



وتابع، أنه يتعين الآن القبض على أعضاء الكومندوز المدججين بالسلاح الذين تحصنوا لساعات امس الأول في دير ويشتبه في قيامهم بقتل الشرطي قرب الحدود الصربية.



كما أعلن وزير الداخلية امس أن ستة أشخاص يشتبه في تورطهم بمقتل الشرطي موجودون الآن في صربيا.



وصرح للصحافة «بحسب معلوماتنا يتلقى ستة إرهابيين العلاج في مستشفى نوفي بازار ونطلب من صربيا تسليمهم فورا إلى سلطات كوسوفو حتى تتم محاكمتهم».



وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن محيط دير بانجسكا أغلق ظهر امس وشوهدت آليات الشرطة وقوة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي (كفور) هناك.



ودان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «بشدة» امس «الهجمات العنيفة» التي استهدفت قوات شرطة كوسوفو داعيا بلغراد وبريشتينا إلى وقف التصعيد.



كما أعرب الكرملين عن قلقه من الوضع في كوسوفو الذي «يحتمل أن يصبح خطرا» معربا عن دعمه للصرب.



وفي بريشتينا نكست الأعلام وأعلن الرئيس امس يوم حداد وطني تكريما للشرطي الذي قتل.



من جهته، قال بويان إليك، نائب مدير مركز بلغراد للسياسة الأمنية لفرانس برس «الأهم الآن هو البدء بنزع فتيل الأزمة ومنع وقوع حوادث جديدة». واضاف «على المجتمع الدولي وقوة كفور... أن تساعد في ذلك. هناك خطر وقوع المزيد من الحوادث ـ خاصة إذا قامت شرطة كوسوفو كما تفيد التقارير بتفتيش المنازل بحثا عن المهاجمين. وهذا قد يؤدي إلى حوادث جديدة».



واضاف ان الهجوم «سيؤثر بالتأكيد على العلاقات بين بلغراد وبريشتينا المتوترة اصلا. إذا لم تكن هناك وساطة من الاتحاد الأوروبي لن يكون هناك أي اتصال... بعد الأحداث سيتعين على الطرفين التحاور لإيجاد سبل لخفض التصعيد».