الدوحة - فريد عبدالباقي



فاجأ الغرافة الجميع بفوزه الماراثوني على الدحيل «حامل اللقب» بنتيجة 3-2، في ختام مباريات الجولة الرابعة من الدوري القطري لكرة القدم، والتي جمعت الفريقين مساء أول من أمس على ستاد البيت.



سجل ثلاثية الغرافة، المحترف الجزائري ياسين براهيمي «هدفين» في الدقيقتين «74 و90+10»، والإيفواري يوهان بولي في الدقيقة 76، فيما سجل ثنائية الدحيل محمد مونتاري والمعز علي في الدقيقتين «41 و90+3».



وبهذا الفوز رفع الغرافة رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل وصافة الدوري بفارق الأهداف عن السد، بينما تجمد رصيد الدحيل عند 7 نقاط في المركز الخامس بعد أن تلقى الهزيمة الأولى له هذا الموسم.



كما نجح الجزائري براهيمي في الانفراد بصدارة الهدافين برصيد 7 أهداف، ويليه المهاجم الكونغولي لنادي معيذر غي مبينزا برصيد 5 أهداف، ثم التونسي صانع ألعاب الأهلي نعيم السليطي برصيد 4 أهداف.



ولعب الدحيل منذ الدقيقة 65 بـ 10 لاعبين بعد طرد مدافعه البرتغالي روبين سيميدو، بداعي الخشونة الزائدة وتدخله العنيف على المحترف التونسي فرجاني ساسي.



في المقابل، استعاد الوكرة نغمة الانتصارات بالدوري، بعد فوزه على المرخية 3-0، وشهد اللقاء تسجيل المصري حمدي فتحي أول أهدافه بقميص الوكرة منذ انضمامه من الأهلي المصري مطلع الموسم الجاري، وجاء هدفه في المرخية في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف الأنغولي جاسينتو مووندو دالا ويوسف الخطيب الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين «55 و88».



ورفع الوكرة رصيده إلى 8 نقاط ليتقدم إلى المركز الرابع، وتذيل المرخية قاع الدوري في المركز الـ 12 بلا رصيد.



وفي مباراة ثالثة، اقتنص الشمال نقطة ثمينة بتعادله الإيجابي مع معيذر 2-2، وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليرتفع رصيد الشمال إلى 3 نقاط يحتل المركز الثامن، ونال معيذر النقطة الرابعة ليحتل المركز السابع.