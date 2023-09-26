

القاهرة - خديجة حمودة



رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمشاركين في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والمقامة في مدينة شرم الشيخ، قائلا: «اسمحولي في البداية أرحب بوزراء المالية وكل الضيوف اللي موجودين معانا النهارده والحقيقة اننا سعداء باستضافة هذا المؤتمر في مصر ومدينة شرم الشيخ بعد 3 انعقادات افتراضية 2020 و2021 و2022.. وهنا نستضيفه في شرم الشيخ».



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في اجتماعات البنك الآسيوي: «تقديرنا للبنك والدور الكبير اللي قام بيه خلال 8 سنوات والمستوى اللي وصل له في فترة زمنية مش كبيرة تاني بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم بقدرة أو محفظة تصل 100 مليار دولار.. وتصنيف من الوكالات مثل فيتش A 3 ونظرة مستقرة مستقبلية.. وقيمة التمويل اللي قدمه خلال السنوات اللي فاتت زي ما ذكر أكثر من 44 مليار دولار لـ 35 دولة لـ 232 مشروعا ده أمر عظيم ورائع».



وتابع الرئيس السيسي: «هذا الأمر محتاج للمزيد من التمويل منخفض التكلفة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية اللي مرت على العالم خلال أزمة كورونا لمدة سنتين وتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية.. وعاوز أقول في الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتمر بالعالم كله يمكن تكون مؤسسة تمويل متعددة الأطراف محتاجة تضخ المزيد من الضخ منخفض التكلفة لمساعدة الاقتصادات الناشئة وحتى الضعيفة في ظل الظروف الحالية».



وأكمل الرئيس السيسي: «بالنسبة للتعاون مع مصر بسجل تقديري للبنك الآسيوي للاستثمار وفيه محفظة داخل مصر بقيمة 1.3 مليار دولار والحقيقة بنتطلع للمزيد، دي النقطة الأولى ومش عاوز أضيف أكثر من اللي اتقال حتى لا أطيل عليكم.. اتقال نقاش مهم أوي حول البنية الأساسية ودور القطاع الخاص فيها وهتكلم عن التجربة في مصر لإثراء الحوار والنقاش.. وكان لدينا بكل صدق فجوة هائلة في البنية الأساسية في مصر وكان لدينا مساران.. مسار أن الدولة يكون خطط قوية طموحة بنية أساسية لتمويل بنية أساسية تليق بالاقتصاد المصري للانطلاق حول مسارات أفضل أو نشجع القطاع الخاص للتحرك معنا في هذه المشاريع.



وواصل الرئيس السيسي: «المسار كان ممكن ينجح بالقطاع الخاص ولكن المدى الزمني المطلوب لإنتاج أو لسد الفجوة الهائلة في البنية الأساسية في مصر كان ممكن القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي في مدى زمني أن يقوم بعمل هذه الفجوة ولكن أتصور أن المدى الزمني والالتزامات التي كانت مطلوبة علشان يتحرك فيها كان هياخد مدى زمني ضخم جدا.. إحنا عملنا كدولة خلال الـ 8 سنين الماضية بكل ما أوتينا من قوة حتى تنتهي الفجوة تماما وتبقى فيه البنية الأساسية متطورة للدولة في كافة المجالات خاصة الفجوة اللي بقول عليها ماكنتش في قطاع دون آخر».



وأكمل الرئيس السيسي: «لو اتكلمنا عن قطاع الطاقة كان فيه فجوة كبيرة ولو اتكلمنا عن قطاع النقل فيه فجوة كبيرة، وبالتالي الجهد اللي اتبذل من الدولة والتمويل اللي الدولة قدمته خلال السنين اللي فاتت اللي كان فيه جزء كبير منه تم الاستدانة بيه علشان ماندخلش في إشكاليات»، متابعا: «الوصول للهدف في أن الدولة تبقى قادرة ببنية أساسية على إنها تتقدم سواء القطاع الخاص المصري اللي هو مقدر وإحنا حريصين جدا جدا، وإحنا تجربتنا إننا أنفقنا أموالا هائلة لبناء بنية أساسية للدولة تستطيع من خلالها أن تتقدم إلى آفاق ضخمة جدا من التنمية في المجالات المختلفة».



وتابع الرئيس السيسي: «كان مسارنا إننا قلنا كدولة أن تقوم بهذا الأمر وتوفر التمويل الاستثماري المطلوب وده إحنا مش بنتكلم عن مليارات، إحنا بنتكلم عن تريليونات من الدولارات والجنيهات تم إنفاقها خلال الثمانية سنوات لهذه البنية الأساسية التي نقدر نتكلم ونقول بمنتهى التواضع إنها بقت متطورة وكافية للانطلاق إلى مستقبل أفضل اقتصاديا».