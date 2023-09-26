أعلن أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية محمد العازمي، أن وفدا من الهيئة الإدارية للرابطة التقى مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام، وبحضور مساعد المدير العام د.سليمان السويط، وترأس وفد الرابطة فيصل محمد الضاحي، وحضور نائب الرئيس خليل ابراهيم الشطي، وعضو الرابطة راشد الهاجري، إضافة لرئيسة اللجنة الاجتماعية مها العلي.



وأوضح العازمي أن وفد الرابطة ناقش مع مدير الهيئة عدة ملفات تهم أعضاء هيئة التدريب بالكليات وأبرزها تشكيل اللجان وآلية عملها لسرعة إنجاز معاملات المدربين، إضافة لملف الترقيات وغيرها من الموضوعات التي تشغل بال المدربين.



وتوجه العازمي بشكر الرابطة لمدير عام الهيئة د.حسن الفجام لحسن استقباله وفد الرابطة وتفهمه للكثير من الملفات التي طرحتها الرابطة ووعد بإنجازها.