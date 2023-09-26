استقبل مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي نائب المدير الإقليمي للدول العربية بيتر رادماكر ومدير فريق العمل اللائق في المنطقة بالمكتب الإقليمي ببيروت والوفد المرافق له خلال زيارته للكويت.



وقد استهل العتيبي اللقاء معربا عن ترحيبه بنائب المدير الإقليمي للدول العربية ومدير فريق العمل اللائق في المنطقة بالمكتب الإقليمي ببيروت والوفد المرافق.



وتهدف الزيارة لمناقشة المواضيع ذات الأهمية وهي توقيع مشروع العمل اللائق، وبحث سبل التعاون المشتركة بين الهيئة ومنظمة العمل الدولية واعتماد الأولويات المتفق عليها بالعمل اللائق وهي تحسين مهارات العاملات والعمال الوافدين، وتحسين إدارة العمالة الوافدة وتعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي من أجل التعاون بتعزيز وتحسين العمل اللائق في الكويت.



وأعرب نائب مدير المدير الإقليمي للدول العربية بيتر رادماكر عن شكره وتقديره وخالص امتنانه بالإجراءات التي تقوم بها الهيئة العامة للقوى العاملة.



وحضر اللقاء من جانب الهيئة مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي، ونائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالتكليف د.فهد المراد، ومدير إدارة العلاقات العامة أسيل المزيد، ومن جانب منظمة العمل المنسق الوطني لمنظمة العمل الدولية مكتب الكويت جابر العلي ومسؤول فني في المكتب الوطني لمنظمة العمل الدولية مكتب الكويت سهام نسيبة