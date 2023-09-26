استعدادا للعام الأكاديمي الجديد 2023-2024، استقبلت الجامعة الأمريكية في الكويت عددا من أعضاء هيئة التدريس والموظفين الجدد في مختلف إداراتها وكلياتها، لينضموا إلى نخبة من الكفاءات التي حرصت الجامعة على استقطابها على مدار السنين الماضية.



ونظمت الجامعة اللقاء التنويري السنوي للتعرف على الجامعة وبيئتها وأهدافها، ما يشكل بداية مهمة للاندماج في المجتمع الجامعي، كما يعكس البيئة الصحية للعمل في الجامعة، حيث يشعر الجميع بالترحيب والتقدير منذ اللحظة الأولى، كما اشتمل يوم الترحيب على عدد من الأنشطة والجلسات التعريفية التي تساعد الحضور الجدد على فهم البنية التنظيمية ورؤيتها وأهدافها.



ويزود هذا الحدث المنتسبين الجدد بمعلومات حول الخدمات والموارد المتاحة للموظفين وأعضاء هيئة التدريس، كما يعرف المشاركون كيفية الوصول إلى المكتبات ومرافق البحث والدعم التقني والمرافق الرياضية، وغيرها من الموارد المهمة التي تسهم في تحقيق النجاح الأكاديمي والمهني، وقد كان لافتا انضمام عدد من خريجي الجامعة للهيئة التدريسية هذا العام.



ورحبت رئيسة الجامعة أ.د.روضة عواد بأعضاء هيئة التدريس والموظفين الجدد، مؤكدة أن الجامعة قد أثبتت ريادتها بين مؤسسات التعليم العالي في الكويت، بل وصلت إلى مستويات عالمية باستضافة العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية التي تتناول القضايا العالمية الملحة، بدءا من التقدم التكنولوجي والابتكار الهائل حتى التحولات الثقافية والتنوع والتعليم الشامل.



وأضافت عواد أن مساهمات الجامعة امتدت إلى ما هو أبعد من المجال الأكاديمي، حيث كنا نشطين بشكل استثنائي في الشراكة مع القطاعين العام والخاص مع التركيز على تزويد الأفراد والمؤسسات الخارجية بالمهارات الأساسية لاقتصاد القرن الحادي والعشرين.



بدورها، أكدت نائب الرئيس التنفيذي لرئيس الجامعة أمل البنعلي، أن يوم الترحيب يظهر تميز بيئة العمل في الجامعة بمزيج ديناميكي من التميز الأكاديمي وروح التعاون والالتزام برعاية الابتكار، مبينة أنه مكان يجتمع فيه المحترفون، حيث يزدهر الإبداع والتفاني والتنوع، ما يدفعنا نحو آفاق جديدة من التميز الأكاديمي والإنجاز.



ويعد هذا اليوم تجربة مهمة تسهم في تعزيز الروح المجتمعية في الجامعة، بحيث يساعد على التواصل الجيد والتعاون بين الأعضاء الجدد والمجتمع الجامعي الحالي، بما يسهم في بناء بيئة تعليمية تشجع على النمو المهني، كما يعزز من فهمهم لما تقدمه الجامعة والاندماج في مجتمع جامعي ديناميكي ومتنوع.