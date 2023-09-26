اعتمد مدير عام الطيران المدني م.عماد الجلوي صباح أمس الخطة الوطنية للملاحة الجوية، وذلك لتحقيق أهداف الكويت بما يتوافق مع المعايير الدولية للسلامة، من خلال تطوير إجراءات المراقبة الجوية وتحديث أجهزة رادارات الطائرات والإرصاد الجوية للسنوات المقبلة.



وبدأ التنسيق لعمل الخطة الوطنية للملاحة الجوية منذ بداية شهر مايو الماضي بين المختصين من الإدارة العامة للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي «مكتب الشرق الأوسط»، وذلك لمراجعة جميع المتطلبات الدولية المحلية لعمل خارطة طريق تهدف لتطوير قطاع خدمات الملاحة الجوية الكويتية يبدأ تطبيقها تدريجيا بنهاية العام الحالي بما يتوافق مع الإجراءات المعمول بها من قبل الدول الأعضاء القريبة من الإقليم الكويتي والأجهزة الملاحية المطلوبة، ومن ذلك التعاون مع الشركات المحلية والدولية لوضع آلية تضمن مغادرة الطائرات من مطار الكويت الدولي في الوقت المحدد لها دون تأخير.



جدير بالذكر أن الكويت وبالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي «مكتب الشرق الوسط» هي من تقوم بإصدار الخطة الوطنية للملاحة الجوية من بين دول الإقليم، لتصبح الخطة الوطنية للملاحة الجوية الكويتية نموذجا يحتذى به خاصة بعد ان تم إنجازها من قبل المختصين الكويتيين وخبراء منظمة الطيران المدني الدولي على ان يتم عمل عرض مرئي لها خلال الاجتماع المقبل للدول الأعضاء في جمهورية مصر العربية، وذلك من قبل ممثلي الإدارة العامة للطيران المدني وخبراء المنظمة.