أشادت رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة رحاب بورسلي ببادرة بنك الكويت المركزي بإصدار تعليمات الى جميع البنوك بتوفير فرع على الأقل بكل محافظة لتقديم الخدمات المصرفية للأشخاص ذوي الاعاقة تتوافر فيه الإمكانات التي تساعدهم في اجراء تعاملاتهم بسلاسة ويسر من خلال تزويد هذه الفروع بماكينات سحب وإصدار بطاقات سحب وائتمان خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير خزائن أمانات وتوفير موظف يتقن لغة الإشارة لمساعدتهم على إجراء معاملاتهم المصرفية، كما يقوم بتوضيح كل الحقوق والالتزامات والمخاطر لهم من خلال التسجيلات الصوتية ولغة الإشارة ولغة برايل وغيرها.



وقالت بورسلي إن هذه الخطوة من شأنها دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية ورؤية كويت جديدة والمساهمة في الترجمة الفعلية لأهداف التنمية المستدامة 2020-2030 التي أقرتها الأمم المتحدة 2015 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.



وناشدت أجهزة ومؤسسات الدولة العمل الجاد لجعل المرافق الخدماتية مثل المطارات والناقلات الجوية والفنادق ووسائل التنقل والتواصل والاتصال المختلفة والمواقع الإلكترونية ومراكز التسوق وغيرها صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة واعتماد الحلول الذكية في هذا الشأن وتوفير موظفين محترفين لتوفير الخدمات والتسهيلات التي تلبي احتياجات مختلف فئات الإعاقة الفكرية والسمعية والبصرية والحركية والالتزام بمعايير التصميم العالمي لتسريع عملية تهيئة الدولة لتصبح أكثر صداقة واستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما أن الكويت ممثلة في الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني من الدول السباقة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الحماية الاجتماعية لهم من خلال التشريعات والقوانين والتي ينبغي أن تواكبها نهضة في البنى التحتية والخدماتية التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم وتبرز مواهبهم وإبداعهم وتهيئهم للاندماج في المجتمع، وتمنحهم الفرصة الكاملة للمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية بالبلاد.