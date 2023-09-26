قال رئيس تحرير جريدة «الراي» الزميل وليد الجاسم في تصريح لـ «الأنباء» ان الحلقة النقاشية راقية بأسلوب حكومي مختلف في التعامل مع ردود الأفعال، مشيرا الى انه تسربت نسخة من مسودة القانون المقترح للاعلام الذي يجمع مختلف القوانين الإعلامية وصارت ردود فعل عنيفة ضد القانون المقترح وان الوزير المطيري والوزارة تعاملوا مع ذلك بأريحية وحددوا موعدا لهذه الجلسة النقاشية بحضور الجمهور والمختصين والاعلاميين بحضور أعضاء اللجنة التعليمية مثل النائب حمد العليان والنائبة جنان بوشهري والمعنيين بالاعلام وان كل الحضور كان لهم مطلق الحرية في التحدث والتعبير عن آرائهم سواء فيما عرضه الوزير على الحضور او فيما لم يتطرق اليه. وأضاف الجاسم أن المحك النهائي الآن للحريات الإعلامية سيكون في مجلس الأمة وكل ذلك عبارة عن مراحل تمهيدية مهما طالت مدتها. ولفت الى أن وزير الإعلام مستعد لتلقي مزيد من الاقتراحات من الجمهور خلال الأسبوعين المقبلين وسيقدم ما يصل اليه الى اللجنة التعليمية وهل سينتصر مجلس الأمة للإعلام أم لا؟ هنا المحك.