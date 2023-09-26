قال النائب حمد العليان انه شارك في الحلقة النقاشية بناء على دعوة من وزير الاعلام لأن اللجنة التعليمية مسؤولة عن بحث القانون عندما يرد بشكل رسمي الى مجلس الأمة.



وأضاف العليان انه استمع الى آراء الإعلاميين الذين كانت مداخلاتهم وملاحظاتهم مهمة جدا وانه سيقوم بنقلها الى مجلس الامة اثناء نقاشهم للقانون عبر اللجنة التعليمية. ولفت الى ان لديه ملاحظات جوهرية لهذا القانون، مشيرا الى اننا لا نقبل بأن يمر قانون في مجلس الأمة لينتقص من حريات الناس وأننا كأعضاء مجلس امة جئنا الى البرلمان لمزيد من الحريات وجئنا لوقف كل القوانين المقيدة للحريات.



ولفت الى ان مسودة القانون السابقة انتقدها العديد من النواب وان ما سمعناه اليوم عن مسودة القانون الحالي يختلف قليلا عن القانون المسرب وهذا لا يكفي وستتم مناقشة ذلك خلال اجتماع اللجنة التعليمية في البرلمان ونحن مع حرية الكلمة وما سمعناه افضل مما سمعناه سابقا.



وبين ان ما ذكره وزير الاعلام خلال الحلقة النقاشية امر يستحق التقدير من خلال عرض مسودة القانون خلال الحلقة النقاشية التي جمعت العديد من الحضور والمختصين.



وقال انه حرص على الحضور والمشاركة في الحلقة النقاشية حتى يستمع لكل ملاحظات الاعلاميين ويكون صوتا لهم في مجلس الامة.