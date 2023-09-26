خلال المداخلات بالحلقة النقاشية قالت النائبة د.جنان بوشهري: أشكر وزير الاعلام لاستماعه لصوت المجتمع المدني الذين رفضوا مسودة القانون الأولى التي رفعت لمجلس الوزراء، وأخذه بهذه الملاحظات هي نقطة تحسب للوزير. وزادت قائلة: صعب جدا أن الحضور يقيمون مسودة القانون اليوم لأننا لم نطلع عليها مسبقا، وأنا قدمت عدة مقترحات لوقف بعض العقوبات، وتبقى التفاصيل مهمة بعد قراءته. ورد المطيري: أؤكد على أنني ملتزم التزاما كليا بحضوري في اللجنة التعليمية وأنا أشارك الإعلاميين همومهم وأتعامل مع حدود مسؤولياتي، فالمسودة الأولى لا بد ألا تطرح ولا تناقش فهي كانت تجمع كل الأفكار والمقترحات لكي لا تكون هناك زاوية مفقودة، فقد أخذنا كل شيء في الاعتبار ونحن سنمر بعدة مراحل لتطوير القانون لنعطي الصحافي مكانته الحقيقية وتسهيل عملية الحصول على المعلومة، وقد حددت مدة أسبوعين لأني ملتزم بموعد اللجنة التعليمية في أكتوبر المقبل.