يفاجأ السوريون مع اقتراب فصل الشتاء بالارتفاع المحموم لأسعار السجاد التي لم تعد تناسب أي شخص مهما كان دخله، إذ إن سعر متر السجاد يبدأ من 500 ألف ليرة ويرتفع أكثر تبعا للجودة ونوع الخيط ومصدره، ما يعني ان السجادة التي مساحتها 6 أمتار «الستاوية» يبدأ سعرها من 3 ملايين ليرة، بينما كان سعر المتر في العام الماضي يبدأ من 100 ألف ليرة للنوعية الأقل من الوسط و150 ألف ليرة للوسط، أي أن سعر المتر ارتفع بنحو 4 أضعاف، بحسب موقع «اثر» القريب من السلطة.



وبسبب الأسعار التي باتت خارج متناول الغالبية العظمى، يتحول السوريون الى بدائل ارخص كالحصر والموكيد وحتى السجاد المستعمل.



أما سعر متر «الموكيت» هذا العام فيتراوح بين 200 ـ 250 ألف ليرة، بعد أن سجل العام الماضي 60-100 ألف ليرة تبعا للجودة وكان إقبال الناس عليه بنسبة 70% لأنهم وجدوه بديلا عن السجاد ويناسب دخلهم في حال كان بالتقسيط المريح.



ويعتبر صاحب محل لبيع السجاد في دمشق، أن الأسعار المذكورة حاليا غير ثابتة، متوقعا أن ترتفع أكثر من 35% كلما اقترب الشتاء مع عرض موديلات جديدة وألوان جميلة، مشيرا إلى أنه رغم العروض التي يعلنون عنها إلا أن الاقبال على شراء السجاد يكاد يكون معدوما قياسا بالسنوات السابقة.



والبعض لا يجد ضالته إلا بشراء المستعمل كما فعلت أريج وهي ربة منزل، قررت أن تشتري سجادة مستعملة حجزتها عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، بسعر مناسب لدخلها الذي تحصل عليه حيث اشترتها بسعر 400 ألف.



وتشير خلال حديثها مع «أثر» إلى أنها كانت تبحث صدفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن محل لبيع السجاد لتشتري منه بالتقسيط إلا أنها وجدت طلبها وحجزت على الفور السجادة وتصفها بأنها جديدة وبحالة جيدة، وأصحابها يبيعون مفروشاتهم بداعي السفر لذلك اشترتها على الفور.



أما رحاب فقد اضطرت أن تشتري الموكيت المستعمل من إحدى السيدات التي عرضت غرفة نوم ابنها للبيع، مشيرة إلى أنها ستقوم بتجديد الغرفة من حيث الألوان فاختارت شراء الموكيت بـ200 ألف، مشيرة إلى أنه الخيار الوحيد في ظل ارتفاع الأسعار.



ونقل الموقع عن مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق أن السجاد يعتبر محررا، أي أنه لا يخضع لتسعيرة محددة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لأن المصنوعات محلية لذا فهو يخضع لإعداد بيان كلفة يقدم إلى المديرية في المحافظة التي يتبع لها المنتج ليجري تدقيقه من قبل دائرة الأسعار واعتماده ليكون حجة على المنتجين والبائعين حتى يبيعوا بسعر نظامي.



يذكر أن سعر متر السجاد في معامل الشركة العامة للسجاد والصوف العام الماضي كان يبدأ من 72 ألف ليرة، وفي عام 2021 كان بـ 55 ألف ليرة.