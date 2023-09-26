قالت القيادة المركزية الأميركية امس، إن قواتها اعتقلت قياديا في تنظيم داعش بعد تنفيذ غارة بالهيليكوبتر شمال سورية يوم السبت الماضي.



وأضافت في بيان «تم القبض على أبو هليل الفدعاني، وهو مسؤول العمليات والتسهيلات في تنظيم داعش بسورية، خلال الغارة. تشير التقديرات إلى أن للفدعاني علاقات بجميع أنحاء شبكة التنظيم في المنطقة».



وقال تروي جارلوك المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية «إلقاء القبض على مسؤولين في تنظيم داعش مثل الفدعاني يزيد من قدرتنا على تحديد أماكن الإرهابيين واستهدافهم وإخراجهم من ساحة المعركة».



وأضاف البيان، أنه لم يسقط أي قتلى أو جرحى من المدنيين خلال العملية.