علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية صادرة من الإدارة المركزية للإحصاء، اطلعت عليها «الأنباء» عن أن إجمالي أعداد المواطنين المعينين في الجهات الحكومية خلال أول 6 أشهر من 2023 بلغت نحو 6412 مواطنا ومواطنة، فيما خرج من العمل بتلك الجهات نحو 1563 مواطنا ومواطنة، ليصبح إجمالي عدد العاملين في الجهات الحكومية من المواطنين بنهاية يونيو 2023 نحو 375.65 ألف مواطن ومواطنة مقارنة بـ 370.81 ألف مواطن ومواطنة نهاية ديسمبر 2022.



وأظهرت بيانات المقارنة المعيارية بين أعداد الموظفين بنهاية ديسمبر 2022 ونهاية يونيو 2023، أن إجمالي تعيينات المواطنين في 17 وزارة بلغ 4111 مواطنا ومواطنة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023 بينما بلغت أعداد التراجع في الموظفين بذات الجهات نحو 1026 مواطنا ومواطنة، ليبلغ صافي الزيادة في المواطنين العاملين بتلك الجهات نحو 3085 مواطنا ومواطنة ليرتفع عددهم من 275.455 ألف مواطن ومواطنة نهاية ديسمبر 2022 إلى 278.54 ألف مواطن ومواطنة نهاية يونيو 2023.



وسجلت وزارة التربية أكبر حركة تعيينات خلال أول 6 أشهر من العام بواقع 2673 مواطنا ومواطنة ثم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بـ958 مواطنا ومواطنة تليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بنحو 246 مواطنا ومواطنة.



وبينت الأرقام أن 16 إدارة حكومية شهدت تعيين 1015 مواطنا ومواطنة وخروج نحو 123 مواطنا ومواطنة من وظائفهم ليبلغ صافي التعيينات نحو 892 مواطنا ومواطنة ليرتفع عدد العاملين الكويتيين في تلك الأماكن من 26.079 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2022، ليبلغ نحو 26.971 ألف مواطن ومواطنة بنهاية يونيو 2023.



وجاءت النسبة الأكبر من التعيينات في الإدارة العامة للطيران المدني بواقع 533 مواطنا ومواطنة تليها الإدارة العامة للجمارك بنحو 410 مواطنين ومواطنات.



وشهدت 22 جهة وهيئة من المؤسسات ذات الميزانيات الملحقة تعيين 419 مواطنا ومواطنة، وخروج 314 آخرين من وظائفهم، ليبلغ صافي التعيينات في تلك الجهات خلال أول 6 أشهر من العام الحالي نحو 105 مواطنين ومواطنين، ليرتفع عددهم من 36.41 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة بـ 36.51 ألف مواطن ومواطنة نهاية يونيو 2023، وجاء المعدل الأعلى للتعيينات في الإدارة العامة للإطفاء بواقع 184 مواطنا ومواطنة.



أما الهيئات والمؤسسات والجهات ذات الميزانيات المستقلة، فقد شهدت تعيين 471 مواطنا ومواطنة خلال أول 6 أشهر من 2023، فيما خرج من تلك الجهات نحو 81 مواطنا ومواطنة ليبلغ صافي التعيينات خلال تلك الفترة 390 مواطنا ومواطنة ليرتفع عدد العاملين الكويتيين في تلك الجهات من 12.2 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2022 إلى 12.59 ألف مواطن ومواطنة بنهاية يونيو 2023، وجاءت غالبية التعيينات في شركة الخطوط الجوية الكويتية بواقع 200 مواطن ومواطنة، و115 موظفا في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، و70 مواطنا ومواطنة في مؤسسة التأمينات.



ولجهة الشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة فقد شهدت تعيينات لـ 396 مواطنا ومواطنة خلال أول 6 أشهر من 2023 بينما خرج من تلك الشركات نحو 19 مواطنا ومواطنة، ليكون صافي التعيينات نحو 377 مواطنا ومواطنة ليرتفع عددهم من 20.66 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2022 إلى 21.03 ألف مواطن ومواطنة بنهاية يونيو 2023.



وجاءت شركة نفط الكويت الأعلى في التعيينات خلال تلك الفترة بواقع 182 موظفا وموظفة من المواطنين، تليها شركة البترول الوطنية الكويتية بواقع 170 موظفا وموظفة من المواطنين.



تركيز العمل في 3 أنشطة



أظهرت بيانات سمات العمالة الكويتية في النشاط الاقتصادي بالقطاع الخاص أن أكثر من 63% من العمالة الوطنية بـ«الخاص» تتركز في 3 أنشطة اقتصادية إذ يتركز 44.7% في أنشطة خدمات الاقامة والطعام، و11.6% في أنشطة التشييد، و7.5% في الصناعة التحويلية.





أنشطة لا تلقى إقبالاً كبيراً من المواطنين



كشفت البيانات عن أن العمالة الوطنية الوطنية التي تعمل ببعض الأنشطة الاقتصادية بالقطاع الخاص بنسب قليلة تعمل في مجالات المعلومات والاتصالات والفنون والترفيه والتسلية، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء والأنشطة العقارية، وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.