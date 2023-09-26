رصدت مجلة «CEOWorld» الأميركية «أخطر 26 مهنة في العالم»، إذ تستمر بعض المهن في تحدي المعايير، مما يستلزم مواجهة الأشخاص لمآزق تهدد حياتهم بانتظام، إذ تضمنت قائمة أخطر الوظائف في العالم ما يلي:



1- عمال قطع الأشجار، إذ يبلغ معدل الإصابات القاتلة 111 لكل 100 ألف عامل.



2- طيارو الطائرات ومهندسو الطيران، ويبلغ معدل الإصابات القاتلة 53 لكل 100 ألف.



3- مشغلو حفارات النفط والغاز والتعدين، يبلغ معدل الإصابات القاتلة 46 لكل 100ألف.



4- عمال الأسقف، إذ يبلغ معدل الإصابات القاتلة لديهم نحو 41 لكل 100 ألف.



5- جامعو القمامة، إذ يبلغ معدل الإصابات القاتلة لديهم نحو 34 لكل 100 ألف.



6- عمال الحديد، إذ يبلغ معدل الإصابات القاتلة لديهم نحو 29 لكل 100 ألف.



7- سائقو التوصيل، يبلغ معدل الإصابات القاتلة لديهم نحو 27 لكل 100 ألف.



8- المزارعون ومربو الماشية ومديرو الزراعة الآخرون إذ يبلغ معدل الإصابات القاتلة 26 لكل 100 ألف.



9- مشرفو مكافحة الحرائق إذ يبلغ معدل الإصابات القاتلة 20 لكل 100 ألف.



10- عمال خطوط الطاقة الكهربائية بمعدل إصابات قاتلة يبلغ 20 لكل 100 ألف.



11- ضباط المرور بمعدل إصابات قاتلة يبلغ 19 لكل 100 ألف.



12- مشغلو الرافعات بمعدل إصابات قاتلة يبلغ 19 لكل 100 ألف.



13- مساعدو البناء بمعدل إصابات قاتلة يبلغ 18 لكل 100 ألف.



14- عمال صيانة الطرق السريعة بمعدل إصابات قاتلة يبلغ 18 لكل 100 ألف.



15- مشرفو تنسيق حدائق بمعدل إصابات قاتلة يصل إلى 18 لكل 100 ألف.



16- عمال بناء الأسمنت بمعدل إصابات قاتلة يبلغ 17 لكل 100 ألف.



17- مشرفو الخط الأول للميكانيكيين والمركبين والمصلحين بمعدل إصابات قاتلة 15 لكل 100 ألف.



18- ميكانيكا المحركات الصغيرة بمعدل إصابات قاتلة يصل إلى 15 لكل 100 ألف.



19- عمال صيانة الأرضية بمعدل إصابات قاتلة يصل إلى 14 لكل 100 ألف.



20- ضباط الشرطة إذ يبلغ معدل الإصابات القاتلة 14 لكل 100 ألف.



21- عمال الصيانة العامة والإصلاح بمعدل إصابات قاتلة بلغ 14 لكل 100 ألف.



22- ميكانيكا المركبات الثقيلة بمعدل إصابات قاتلة بلغ 14 لكل 100 ألف.



23- عمال بناء بمعدل إصابات قاتلة بلغ 13 لكل 100 ألف.



24- مشغلو آلات التعدين بمعدل إصابات قاتلة بلغت 11 لكل 100 ألف.



25 - النجارون يبلغ معدل الإصابات القاتلة لديهم 8 لكل 100 ألف.



26- حارس أمن، يبلغ معدل الإصابات القاتلة لديهم 7 لكل 100 ألف.