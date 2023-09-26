في إطار سعيه الدائم لتقديم خدماته وعروضه وخصوماته المميزة، يشارك البنك التجاري الكويتي في معرض اوتو وورلد والذي يقام في أرض المعارض في منطقة مشرف، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر ويستمر لغاية يوم الأحد 1 أكتوبر 2023، ومن خلال جناح البنك في المعرض يقدم البنك العرض الخاص بتمويل السيارات بالإضافة إلى عرض فقط في أيام المعرض وهو خصم خاص يصل لغاية 1000 دينار كويتي على جميع السيارات المشاركة.



وبهذه المناسبة، صرحت بدور بوخمسين - رئيس إدارة التسويق - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد قائلة «يحرص البنك التجاري الكويتي دائما على توفير أفضل الخدمات لتلبية احتياجات العملاء، لذلك يشارك التجاري من خلال جناح خاص للبنك في معرض اوتو وورلد، حيث يتم تعريف رواد المعرض بمزايا العروض الخاصة بتمويل السيارات، وأيضا تقديم عرض تمويل خاص لرواد المعرض على جميع السيارات المشاركة فقط في أيام المعرض».



وعلى هامش المعرض، سيحرص البنك التجاري الكويتي كعادته على نشر التوعية المصرفية ضمن جهوده لدعم حملة «لنكن على دراية» وذلك بتعريف الحضور بحقوقهم وواجباتهم عند الحصول على الخدمات المصرفية، وكذلك تعريفهم بالعديد من المعلومات المالية والمصرفية والنصائح التحذيرية من عمليات الاحتيال وضرورة الحفاظ على معلوماتهم المصرفية السرية.



واختتمت بوخمسين تصريحها مبينة أن موقع البنك التجاري على شبكة الإنترنت وحسابات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على جميع التفاصيل المتعلقة بقروض التجاري والعروض التي يقدمها البنك بالتعاون مع العديد من الجهات والشركات التي توفر للعملاء منتجات وخدمات ومزايا رائعة وفريدة يمكن للعملاء الاطلاع عليها والاستفادة منها.