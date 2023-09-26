

حذر رئيس أبحاث أسهم الطاقة لدى «جيه بي مورجان» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا كريستيان مالك من أن الارتفاع الأخير في أسعار خام برنت قد يستمر حتى تصل إلى 150 دولارا للبرميل بحلول عام 2026.



وصرح مالك لوكالة «بلومبيرغ» قائلا: ضعوا أحزمة الأمان، محذرا من تخفيضات «أوپيك» للإنتاج ونقص الاستثمارات الجديدة في إنتاج النفط، موضحا: ستكون دورة شديدة التقلب للغاية.



ويتوقع مالك تراوح أسعار خام برنت بين 90 دولارا و110 دولارات في العام المقبل، وأن تشهد المزيد من الصعود في 2025.



وحاليا، يتوقع «جيه بي مورجان» وصول اختلال التوازن بين العرض والطلب العالمي إلى 1.1 مليون برميل يوميا في عام 2025، وأن ينمو العجز إلى 7.1 ملايين برميل يوميا في 2030 مع استمرار قوة الطلب في مواجهة المعروض المحدود.