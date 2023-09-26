أعلنت شركة كيو إنترناشونال كونسلتنتس (International Consultants KEO) الإعلان عن إطلاق أكاديمية كيو التعليمية في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تأهيل حديثي التخرج السعوديين من مهندسين وفنيين وإداريين وتعزيز وتطوير مهاراتهم العملية من خلال برنامج تدريبي متخصص قامت الشركة بإعداده خصوصا لهذا الهدف، وذلك تماشيا مع أهداف المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030 لتنمية القدرات البشرية المحلية، ومن منطلق مسؤوليتها كشريك وإحدى الشركات الأساسية العاملة في المجال الهندسي والمساهمة بفخر في التنمية القائمة حاليا في المملكة.



وقد تم إطلاق أكاديمية كيو التعليمية في السابع عشر من سبتمبر لعام 2023، وذلك من خلال قبول 6 مشاركين، 4 مهندسين وفني وإداري حديثي التخرج من الجامعات السعودية، وجميعهم سعوديون، تم اختيارهم بعناية بناء على معايير محددة ومن خلال مقابلات شخصية معهم، وتم البدء بمهام التدريب والتطوير حسب البرنامج المخصص لذلك والذي يعتمد بشكل أساسي على دورات تدريبية مكثفة ومتقدمة في اللغة الإنجليزية والبرامج الحاسوبية، بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل كل في مجال اختصاصه من خلال خبراء ومهندسي شركة كيو من أصحاب الخبرات الطويلة في مختلف مجالات العمل.



إن برنامج أكاديمية كيو التعليمية يوفر بيئة تعاونية مفتوحة تمكن المشاركين من تطوير مهاراتهم واكتساب الخبرة العملية من خلال العمل على مشاريع حيوية ورائدة تقوم الشركة بتنفيذها في جميع أنحاء المملكة وخارجها. وهذا يسمح لهم بكسب خبرات في مجالات متنوعة في الهندسة التطبيقية والشؤون الفنية والإدارية بالإضافة إلى إدارة المشاريع وعلاقات العملاء والاتصالات المهنية والقيادة والتواصل والعمل الجماعي. وسيتدرب ويعمل المشاركون ضمن إدارات شركة كيو في مجموعة متنوعة من التخصصات بما في ذلك التخطيط العمراني وهندسة المباني وهندسة البنى التحتية والعمارة والخدمات البيئية والاستدامة وإدارة المشاريع وإدارة الأعمال والشؤون المالية والحاسب الآلي. تبلغ مدة البرنامج التدريبي في أكاديمية كيو 24 شهرا، يتم تقسيم هذه المدة إلى عدة دورات تدريبية تتراوح مدة كل منها بين 3 و6 أشهر، وعند الانتهاء بنجاح سيحصل المشاركون على شهادات تخرج وفرصة للترقية والعمل ضمن أقسام العمل المختلفة في الشركة.