حصد بنك الكويت الدولي (KIB) جائزة إطلاق أول بطاقة فيزا بيومترية في الكويت، والتي تعتمد على بصمة العميل للمصادقة على كل أنواع العمليات التي يقوم بإنجازها عبر أجهزة نقاط البيع POS.



وتسلمت إدارة البنك هذه الجائزة الفريدة في فرع KIB الرئيسي، من قبل رئيسة قسم التكنولوجيا المالية والشراكات في مكتب فيزا الكويت وقطر آرتي ثانكي، وذلك بحضور كل من مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد، عثمان توفيقي، ومدير عام إدارة العمليات في البنك، فهد عثمان البدر، ومساعد مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد، فيصل الشويرد، ومساعد مدير عام إدارة العمليات ديمة المليفي.



وفي معرض تعقيبها على هذا الحدث المميز، قالت المليفي: يملؤنا الفخر إذ يتم تتويجنا بهذه الجائزة المميزة، ونعتبرها تأكيدا جديدا على ريادة KIB لطرح منتجات وخدمات مصرفية إسلامية مبتكرة، بهدف توفير تجربة مصرفية رفيعة المستوى للعملاء، مع الاهتمام الكبير براحتهم وأمانهم المالي، كما أنها ثمرة جهود KIB المتواصلة والتزامه باستراتيجية التحول الرقمي التي ينتهجها.



وأضافت أن بطاقة فيزا البيومترية من KIB تمنح عملاء باقة Black من KIB مزايا أمان إضافية تضمن تمتعهم بالخدمات التي يقدمها لهم البنك، إذ تمكنهم من دفع قيمة مشترياتهم بسهولة معتمدين على بصمة الإصبع، بدلا من إدخال الرقم السري، حيث تعتمد البطاقة على تقنية منصة «Zwipe» المخصصة لهذه الشريحة من العملاء. من جهتها، قالت ثانكي: إننا سعداء بتقديم هذه الجائزة إلى KIB، شريك Visa في مسيرتها الطويلة لتقديم أحدث خدمات ومنتجات الدفع الرقمية المبتكرة في الكويت. كما ان شركة Visa تواصل التزامها بالعمل مع شركاء موثوقين مثل KIB من أجل توفير تجارب دفع أكثر أمانا وسلاسة لحاملي بطاقاتها، إضافة إلى الاستمرار بدعم الطموحات الحكومية المرتبطة بالتجارة الرقمية. وتجدر الإشارة إلى أن KIB لا يدخر جهدا في تحقيق أهداف استراتيجية التحول الرقمي التي يواصل تنفيذ مبادراتها وخططها، والتي تتمثل في إعادة هيكلة نموذج أعماله وتعزيز بنيته التكنولوجية وطرح حلول مصرفية إلكترونية جديدة تسهم في جذب أكبر شريحة ممكنة من العملاء وتناسب أسلوب حياتهم العصري.