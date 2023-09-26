نظم بنك بوبيان ورشة عمل لمجموعة من طلبة المرحلة الثانوية المنضمين لبرنامج «لوياك» للتعريف بأهم أساسيات وأطر عمل القطاع المصرفي الكويتي، وذلك ضمن رعايته لبرنامج «فرسان الصناعة» الذي نظمه اتحاد الصناعات الكويتية، في إطار سعيه الدائم للاستثمار في الكوادر البشرية الشابة وتطويرها لصقل مهاراتهم تمهيدا لبدء حياتهم المهنية. وقال المتخصص في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك فيصل الخضر إن رعاية برنامج «فرسان الصناعة» يأتي ضمن جهود البنك لدعم الشباب لاسيما طلبة المرحلة الثانوية وتعريفهم بمتطلبات المرحلة المستقبلية في سوق العمل لتعزيز عملية البناء والتطوير بما يتوافق مع طموحاتهم ومؤهلاتهم في القطاع المصرفي.



وأضاف أن البرنامج تضمن استضافة الطلبة المشاركين من خلال ورشة عمل أقيمت في مركز التدريب الرئيسي للبنك قام خلالها مجموعة من الكفاءات والكوادر الوطنية لبوبيان بمناقشة واستعراض أساسيات ومفاهيم العمل المصرفي بوجه عام والتعريف عن قرب بأهم ما يميز منتجات وخدمات البنك المتنوعة لهذه الشريحة وغيرها. كذلك تطرقت ورشة العمل للتعريف بالحملة التوعوية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بهدف توعية عملاء البنوك بعدد من المواضيع المهمة والمختلفة، لاسيما مع انتشار العديد من الجرائم الإلكترونية وضرورة حماية بيانات العملاء الشخصية والمصرفية إيمانا بدوره في نشر الوعي المالي والثقافة المالية المجتمعية لدى مختلف شرائح عملائه وغيرهم. وأشار إلى أن تنظيم ورشة العمل يتماشى مع توجهات بوبيان لتمكين الشباب وتسخير كل الأدوات اللازمة للنهوض بمهاراتهم وإطلاق العنان لإبداعاتهم، مؤكدا أن هذه التوجهات تعزز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع وتعكس دور مؤسسات القطاع الخاص في تحقيق الشمول المجتمعي.