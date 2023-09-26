

أعلنت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين الوكيل المعتمد الوحيد لسيارات نيسان في الكويت، عن تعاون استثنائي مع الرحالة الكويتي أنور الجويسري من خلال مرافقته في رحلته لاستكشاف العالم والتعرف على ثقافات جديدة على متن سيارة نيسان باترول في تحد جديد يثبت متانتها وقوة أدائها على مختلف الطرقات.



وقد انطلق الجويسري في رحلته ذهابا من الكويت متجها إلى أوروبا مرور بأكثر من 12 دولة، من خلالها يتم التركيز على إبراز قوة نيسان باترول والتغلب على جميع التحديات التي يمكن مواجهتها انطلاقا من المدينة الى الجبال الشاهقة مرورا بالصحراء، وتجسيد أدائها المميز في جميع الظروف الاستثنائية الممكن مواجهتها خلال هذه الرحلة.



ويعتبر الرحالة الجويسري واحدا من أبرز المسافرين والمستكشفين في عالم الرحلات والمغامرات، حيث بدأ الجويسري رحلاته باستكشاف العالم منذ عام 1999 مستقلا العديد من سيارات نيسان سكايلاين سفاري وغيرها الكثير وصولا الى تحدي المألوف مع نيسان باترول، ومن خلال خبرته الطويلة التي تمتد لأكثر من 20 عاما، قام الجويسري بتجواله في أنحاء متعددة من العالم، مكنته من جمع تجارب فريدة ومثيرة لاستكشاف الأماكن الطبيعية الخلابة في جميع أنحاء العالم كما ان تراثه الغني من الخبرات يجعله مصدرا قيما للمعرفة والإلهام لأولئك الذين يحلمون بالانطلاق في رحلاتهم الخاصة.



وتشمل رحلة الجويسري العديد من المحطات انطلاقا من الكويت مرورا بكل من إيران، أرمينيا، جورجيا، روسيا، الحدود البيلاروسية، لاتفيا، منغوليا، كازاخستان، قيرغيزستان وطاجيكستان، أوزبكستان، وتركيا، مرورا بالعراق ووصولا الى الكويت.



وخلال رحلته، عبر الجويسري احد اكثر الطرق الوعرة بالعالم منها طريق ماجادان وطريق البامير وأشهر نفق في طاجيكستان الذي يعرف بخطورته لشدة تلوث الهواء بالداخل مرورا بأشهر المعالم السياحية الواقعة بين قيرغيزستان وطاجيكستان.



ويشارك الجويسري خبرته ومعرفته من خلال رحلته البرية، مستخدما سيارة نيسان باترول كوسيلة النقل الرئيسية في هذه الرحلة العالمية، كما ستتم مشاركة مغامرته المثيرة مع الجمهور من خلال مشاركة محتوى على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن فيديوهات توعوية لما قبل السفر وتغطية حية ومباشرة أثناء الرحلة تتضمن جلسات بث مباشر تفاعلية سيشارك فيها بمحادثات ودردشات لتبادل الخبرات والنصائح المتعلقة بالسفر مع المتابعين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ونقل الثقافات والعادات المختلفة للدول التي ستتم الرحلة من خلالها، ومشاركة الثقافة الكويتية مع العالم ما يجعلهم في قلب هذه التجربة الرائعة.



وكجزء من التزامها بالسلامة والأمان، تضع نيسان البابطين رفاهية وسلامة مستخدمي مركباتها في مقدمة أولوياتها، ولذلك استعدادا لرحلة الجويسري الشيقة، قام فريق خدمات صيانة نيسان البابطين المحترف بتقديم خدمة الصيانة الكاملة للمركبة، حيث يضمن هذا الإجراء الشامل والدقيق أن تكون سيارة نيسان باترول مجهزة بالكامل لهذه المغامرة، لتوفير القيادة السلسة على جميع الطرق والتغلب على أي عقبات قد يواجهها في هذه الرحلة عالية المخاطر.



ومن خلال هذا الفحص والخدمة الشاملة، تؤكد البابطين مجددا على تفانيها في تقديم أفضل تجربة قيادة ممكنة، خاصة لأولئك الذين يعتنقون روح المغامرة في نيسان باترول.