أعلنت البحرين استشهاد اثنين من جنودها المشاركين في الحرب باليمن، متهمة الحوثيين بالوقوف وراء «العمل الإرهابي» .



وبحسب وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، أصدرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بيانا قالت فيه: تنعى قوة دفاع البحرين عددا من رجالها البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء للواجب الوطني المقدس، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى «عائلات الشهداء الأبطال» سائلة الله تعالى «أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن يمنّ الله تعالى بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.



وأضاف البيان، جرى صباح الاثنين استشهاد ضابط وفرد وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.



وتابع البيان، جرى ذلك العمل الإرهابي الغادر بقيام الحوثيين بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن.



هذا، وقد تم إرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين والشهداء إلى أرض الوطن.



وتتقدم القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بخالص العزاء والمواساة إلى عائلات الشهداء الأبطال سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان و«إنا لله وإنا إليه راجعون»، وأن يمنّ الله تعالى بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.